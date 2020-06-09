وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم اليوم الثلاثاء، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، حول انجازات وزارة الهجرة خلال الفترة من 2015 الى يونيو 2020، وذلك بمناسبة مرور ست سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ادارة البلاد، إن القيادة السياسية تعطي توجيهات مستمرة لوزارة الهجرة بحماية حقوق المواطن المصري في مختلف دول العالم.



2- إطلاق وزارة الهجرة

واعتبرت السفيرة نبيلة مكرم أن إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في الـ 19 من سبتمبر لعام 2015، هو في حد ذاته إنجاز ويعد أجمل ما قدمته الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، حيث استطاعت الوزارة ربطهم بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم.

وأكدت أن الوزراة قد نجحت في تحقيق الأهداف التي أنشات من أجلها حيث عملت منذ انطلاقها على تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة و في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، "حتى أصبحت الوزارة اليوم الظهير الحكومي لوزارات الدولة".

وذكرت أن إنشاء وزارة الدولة للهجرة، جاء تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية و القومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن وبين بعضهم البعض، و لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنميةالمستدامة وصالح البلاد وكذلك لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من من الفعاليات.



2- مؤتمرات "مصر تستطيع"



وشددت السفيرة نبيلة مكرم على أن وزارة الهجرة شهدت أعوام حافلة بالإنجازات في العديد من الجوانب والمحاور ومن أبرزها استقطاب العقول النيرة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج عبر إطلاق المؤتمر الوطني "مصر تستطيع"، مشيرة إلى خمس نسخ من هذا المؤتمر الذي بدأ من الغردقة بإطلاق المؤتمر الأول للعلماء المصريين بالخارج، مرورًا بالقاهرة ونسخة "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، ثم محافظة الأقصر ونسخة "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وصولًا لمدينة الغردقة مرة اخرة و النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم".



ولفتت إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة الخامسة لمؤتمرات "مصر تستطيع" بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهة في هذا الصدد باهمية اللقاء الذي جمع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج مع رئيس الجمهورية على هامش نسخة "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، مما عكس ترحيب القيادة السياسية بجهود أبناء مصر المخلصين، وتلاها خطوات ملموسة من المستثمرين حيث قاموا بزيارة المشروعات القومية بالبلاد و منها مدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن شعار المؤتمر"مصر تستطيع" جاء تطبيقا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم و النمو، مضيفة أن هذه المؤتمرات قد أثمرت عن تعاون بين علماء مؤتمرات "مصر تستطيع" والعديد من الوزارات مثل وزارة الإنتاج الحربي و الطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، وغيرها، التي بدورها استفادت من هذه العقول لدعم مستقبل التنمية في إطار استراتيجية الدولة 2030.



3- تدشين مؤسسة مصر تستطيع



وقالت الوزيرة إنه ونتاجا لتلك المؤتمرات، فقد دُشنت "مؤسسة مصر تستطيع" رسميًا في أبريل 2019، وفتحت باب العضوية بالمؤسسة، عبر الموقع الرسمي لها، لكافة العلماء والخبراء المصريين بالخارج، ودعت خبراء مصر بالخارج إلى الانضمام للمؤسسة.



4- مكافحة الهجرة غير الشرعية



واعتبرت نبيلة مكرم أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تعد من أكبر الإنجازات التي تحققت، مذكرة بأن مصر لم يخرج من سواحلها مركب واحدة محملة بمهاجرين غير شرعيين منذ عام 2016 .

وأوضحت أن الوزارة وضعت خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات لمواجهة هذه الظاهرة وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، والعمل على توفير بدائل للشباب المصري الراغب في الهجرة وإتاحة العديد من فرص التدريب خاصة في مجال الأعمال الفندقية والحرفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت كذلك إلى تنفيد حملة إعلامية تحت شعار "قبل ما تهاجر فكر وشاور" بوسائل الإعلام التقليدية والمختلفة مثل الصحف - المطبوعات - والتليفزيون - الراديو - المواقع الإخبارية والألكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي، ما أثمر عن توقف هذه الظاهرة بشكل كامل في 2016؛ فضلا عن برامج تدريب وتوعية ضد الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع مختلف وزارت الدولة، و برنامج دعم وتطوير التعليم الفني وتثقيف عدد من ميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد.

ونوهت كذلك بالقيام بتوعية الأسر في القرى الأكثر فقرا، وتنفيذ برامج توعوية للشباب وبرامج الفرص البديلة الإيجابية وبرامج ريادة الأعمال، والقيام بزيارات ضمن "حملة طرق الأبواب" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، و تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بمشاركة المصريين بالخارج والجهات الدولية و الانتهاء من تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والحضرية.

كما أشارت إلى أنه وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تم تسليم قروض صغيرة لتنفيذ عدد من المشروعات المقترحة لعدد 100 أسرة من الأسر التي تم توعيتها من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظتي (قنا والأقصر)، كما تم تسليم 100 عقد عمل لمئة سيدة في هاتين المحافظتين بمجال التعبئة والتغليف، و تم عقد دورات توعية لـ طلاب وخريجي التعليم الفني في محافظة الغربية بمركزي زفتي و السنطة.



5- المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"



وأبرزت السفيرة نبيلة مكرم النجاح الكبير الذي حققته مبادرة "مراكب النجاة" والتي أطلقت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وأوضحت بأنها قامت، في إطار مبادرة مراكب النجاة بزيارة عدد من المحافظات المصدرة للهجرة، وعقدت لقاءات جماهيرية وبحثت سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وبحث تدريب وتأهيل الشباب، مشيرة إلى التعاون الكبير الذي نتج عن تلك المبادرة مع الوزارات الأخرى وكافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ونوهت كذلك باللقاءات التى أجرتها مع مسئولين دوليين لبحث سبل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، لتدشين خطة عمل جماعية للدفع بالمبادرة في الاتجاه العالمي وعرضها أمام المحافل الدولية، مع إعداد برنامج مجتمعي لدعم وتنمية القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية.



6- مبادرة إحياء الجذور



كما نوهت السفيرة نبيلة مكرم بمبادرة إحياء الجذور، حيث نظمت وزارة الهجرة أسبوع "إحياء الجذور" بحضور رؤساء جمهورية مصر واليونان وقبرص وذلك في مبادرة تعد هي الأولى من نوعها قدمتها مصر للجاليات الأجنبية التي كانت تقيم على أرضها.

وأضافت أنها تعمل حاليا للتنسيق حول إطلاق النسخة الرابعة من "إحياء الجذور" التي تستهدف ربط الشباب من الثلاث الدول وتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة، مذكرة كذلك بانه قد أطلقت أواخر سبتمبر 2018 فعاليات الاحتفاء بالمصريين ذوي الأصول الأرمينية والذين يعيشون في مصر منذ فترة طويلة.



7- ملتقيات الجيلين الثاني والثالث



واعتبرت وزيرة الهجرة أن ملتقيات الجيلين الثاني والثالث (وهي المعسكرات التي تنظمها الوزارة لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج) تعد من أقوى الخطط التي وضعت لربط أبناء مصر بالخارج بالوطن حيث شملت دورات للتوعية بمفهوم الأمن القومى وبرامج لتعليم اللغة العربية وزيارة الأماكن السياحية والأثرية، بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الدفاع والثقافة والسياحة والبيئة.



8-المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية



وشدد على ان مصر تحرص بشدة على تشجيع مواطنيها بالخارج على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية، موضحة أن وزارة الهجرة تقوم خلال ذلك بإنشاء غرفة عمليات خلال أيام التصويت لمتابعة مجريات الأمور أولا بأول والتواصل مع الناخبين بالخارج وتلقي استفساراتهم وشكاواهم والعمل على حلها.



9- الاستفادة من القوى الناعمة والربط بين المصريين بالداخل والخارج



وأكدت وزيرة الهجرة أن من أبرز النجاحات التي تحققت أيضا هو الاستفادة من القوى الناعمة والربط بين المصريين بالداخل والخارج لدعم مؤسسات الدولة المصرية، وذلك عبر إطلاق عدة حملات لجمع تبرعات مادية وعينية من مواطنينا بالخارج لمصلحة مستشفيات أبوالريش للأطفال، ومستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج ‏سرطان السيدات ‏بالمجان؛ وكذلك طلاق مبادرة «أصدقاء مستشفى الأورمان من الخبراء المصريين في الخارج» ‏بالأقصر على هامش افتتاح أكبر مؤتمر طبي لعلاج الأورام «الطيور المهاجرة»، فضلاً عن إطلاق مبادرة "مصر المنصورة" لدعم مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة والترويج له عالميًا كونه يتميز بكفاءة عالية ولا يقل أهمية عن أي مركز متخصص خارج مصر.

وتابعت أن الوزارة تبنت أيضا حملة من المصريين بالخارج لدعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش بشمال سيناء، فضلا عن المشاركة في ماراثون «اطمن على نفسك» لتسليط الضوء على مخاطر ‏فيروس "سي" والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج، بالإضافة إلى تنشيط ‏السياحة الداخلية بمحافظة المنيا‏‏‎ ولدعم مستشفى ‏السرطان بالأقصر.

وفيما يتعلق بالانجازات العالمية، ذكرت السفيرة نبيلة مكرم انها شهدت في يوليو 2019، مراسم رفع العلم المصري في برلمان "مقاطعة أونتاريو" بكندا للمرة الأولى، وذلك في إطار الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات، وكذلك تقديرًا وعرفانًا بدور الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي ونجاحها في تعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد.

وأضافت أنه وفي نوفمبر 2019 فازت مصر برئاسة لجنةالسياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة أفريقيا، لمدةعامين 2020 – 2021، للمرة الثالثة على التوالي منذ إنشاء اللجنة عام 1979 وذلك بمساندة وزارة الهجرة.



وذكرت أن الوزارة نظمت أول منتدى للمصريين في الخارج تحت شعار «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك» في 30 يوليو 2018، حيث شهد المنتدى نقاشًا موسعًا لسماع أفكار وأطروحات المشاركين، والإعلان عن إجراءات مهمة بالتعاون مع الوزارات المعنية؛ كما عقدت الوزارة المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج على مدار يومين، بحضور 55 كيانا من 33 دولة وتم مناقشة عدة محاور يأتي في ‏طليعتها الخدمات الحكومية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج.



10- خدمات مقدمة للمصريين بالخارج



وشددت السفيرة نبيلة مكرم على أن الوزارة حرصت على تقديم عدة خدمات للمصريين في الخارج من أجل التسهيل عليهم، فضلا عّن قيامها بالعديد من الزيارات الخارجية بهدف التواصل المباشر مع الجاليات المصرية في الخارج للوقوف على احتياجاتهم، والتعرف على مشاكلهم وبحث سبل وضع حلول لها، بالإضافة إلى التنسيق مع المسؤولين بهذه الدول لتقديم الرعاية الكاملة للمصريين المقيمين بها.



وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة الحفاظ على حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة، ولذلك تم طرح شهادة «أمان» للعمالة المصرية المغتربة في الخارج على غرار طرحها بالداخل، لتوفير تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.



وأضافت أن من ضمن الخدمات التي قدمت أيضا لأبناء مصر بالخارج: تسهيل التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بعد مفاوضات مع البنك المركزي؛ التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتيسيير إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الذين يتوفاهم الله بالخارج؛ ‏إقامة مكتب للمصريين فى ‏الخارج بمركز خدمة المستثمرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والقيام بحملة ‏ترويجية ‏لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر؛ تفعيل منظومة "الشباك الواحد" لإنهاء إجراءات المصريين بالخارج في مجالات التجنيد والإسكان والاستثمار ومصلحة الجوازات بمجمع التحرير ‏لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم خدمات ‏سريعة ‏لهم‎، وتخصيص شباك واحد في مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين ‏بالخارج وتفعيل دور مكاتب ‏التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص ‏الاستثمارية الصناعية في خارج مصر‎

.‎

وتابعت الوزيرة أنه تم أيضا الاتفاق مع الأزهر الشريف على نشر موقع الأزهر على منصات ‏‏الوزارة الرسمية على ‏مواقع ‏التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج؛ وكذلك التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان للإعلان عن حجز وحدات الإسكان ‏للمصريين العاملين بالخارج، ‏بدفعة مقدمة 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ويُسدد ‏الباقي على 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكي‎؛ و كذلك إطلاق حملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج"، وذلك للرد على استفسارات المصريين فى الخارج، بشأن التعديلات الدستورية، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.



11- إصدار مجلة مصر معاك



وأشارت السفيرة نبيلة مكرم الى انه تم إصدار 17 عددًا من المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك"، والتي أصبحت أداة عصرية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.



12- مبادرة اتكلم مصري



ولفتت إلى أنه من أجل العمل على ترسيخ الهوية الوطنية والثقافة المصرية لدى أطفال المصريين المقيمين بالخارج، أطلقت الوزارة مبادرة "اتكلم مصري" لتعليم اللغة العربية لأبنائنا بالخارج، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودار نهضة مصر للنشر.



13- تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات عن المصريين بالخارج



وقالت إنه، لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذلك في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



14- حملة "مفيش زي مصر" لترويج السياحة



ونوهت السفيرة نبيلة مكرم بإطلاق حملة "NO PLACE LIKE HOME.. مفيش زي مصر" أثناء زيارتها إلى كندا في يوليو 2019 لحضور أسبوع الحضارة المصرية، حيث نجحت هذه الحملة في الوصول إلى أكثر من 20 مليون متابع، على صفحات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وانستجرام وتويتر و منصة تيك توك) الخاصة بالوزارة وذلك بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، والترويج السياحي لمصر.



وكشفت السفيرة نبيلة مكرم ان الوزارة تستعد لإطلاق مبادرة بعنوان "مصر بداية الطريق"، سيتم خلالها تنظيم احتفالية و دعوة كافة المسئولين رفيعي الشأن والوزراء، من الدول الإفريقية والدول العربية وكذلك الدول الآسيوية، من خريجي جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية، وذلك في إطار تأكيد الدور الريادي للدولة المصرية على الصعيد الإفريقي والعربي وإثراء العلاقات مع الدول الآسيوية.



15- توقيع بروتوكولات لخدمة المصريين في الخارج



وأبرزت الوزيرة عددًا من البروتوكولات التي وقعت مع بعص الجهات لتقديم خدمات للمصريين بالخارج، من بينها: بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر، في مجال علاج ‏ومكافحة ‏فيروس سي، في ضوء مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج ‏مليون مريض بفيروس سي في السنة، ‏واستراتيجية الدولة والسياسة العامة ‏لصندوق تحيا مصر؛ و برتوكول ‏تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ‏لحل ‏أزمات المواطن المصري بالخارج‎ ‎، وإنشاء دراسة كاملة لحل مشكلاته؛ وبروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة مصـر ‏الخيـر، لنقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج.



وأشارت أيضا إلى : بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة الغربية، لمكافحة ودعم مشروعات ‏التنمية بالمحافظة؛ وبروتوكول مع وزارة الإسكان لتطوير العشوائيات بالمحافظات ‏المصدرة للهجرة غير الشرعية؛ وبروتوكول تعاون مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم لتوعية الشباب ‏بسبل الهجرة الآمنة ‏ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب ‏والتوظيف، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير‏الشرعية‎.‎



ونوهت كذلك ببروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف لنشر مبادرة ‏‏«بيت العائلة‏ المصرية»، برعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ‏الشريف؛ لتصبح مظلة ‏واحدة تُطلق لأول مرة لتجمع ‏المصريين على اختلاف طوائفهم وكياناتهم؛ و بروتوكول بين وزارتي ‏الهجرة والتجارة والصناعة لإشراك المصريين بالخارج في تنمية ‏الصناعة الوطنية؛ و بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بشأن إعداد برامج لتدريب وتأهيل شباب المصريين بالخارج.



وأشارت كذلك إلى بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن إعداد أفكار لمشروعات تنموية مشتركة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية من الشباب المصري في المجالات الداعمة لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات وخاصة التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ فضلا عّن بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير وتحديث الأنظمة والبنية التكنولوجية لوزارة الهجرة، في إطار تضافر كافة الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.



16- استقبال شكاوى المصريين بالخارج



وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى من المصريين في الخارج، فضلا عن استقبال كافة الشكاوى على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على حرصها التعامل الفوري مع الشكاوى سواء الجماعية أو الفردية والتنسيق مع الجهات لحلها؛ ومن أبرزها:

- حل أزمة بين 3 صيادين مصريين ومؤسسة سعودية للاستيراد.

- إنهاء إجراءات 120 طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودي ما بين مصر والسودان، بسبب الأحداث الأخيرة .

- إنهاء موقف مصريين محتجزين باوغندا حيث تم ترحيل 14 مصريا الى القاهرة .

- نقل جثامين المصريين المتوفين إثر وقوع حادث سير مأساوي بدولة الكويت، إلى محافظاتهم بالصعيد خاصة مطار سوهاج والأقصر.

- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط" لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

- فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

- استقبال الطالب المصري بأوكرانيا (أ.أ.م.ع) الذي تعرض لنزيف في المخ، بعد استقرار حالته الصحية.

- التواصل مع المواطن المصري (ح.س)، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، فور العلم بالحادث للاطمئنان عليه وعلى أسرته.

- حل شكاوى عدد من أفراد الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، لعدم قبول أبنائهم بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالإمارات.

- متابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت عقب إلغاء تذاكر الطيران الخاصة بهم بدون إنذار من قبل شركتي الحجز، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزاراتي الهجرة والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، لتكون مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.

- التعاون مع وزارة الدفاع وزيادة اللجان القضائية التجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية لشباب المصريين بالخارج.



17- اعادة المصريين العالقين بسبب جائحة كورونا



وفيما يتعلق بكيفية تعامل مصر مع المصريين في الخارج في ظل ظروف جائحة كورونا، لفتت الوزيرة إلى غرفة العمليات التي شكلت بالوزارة منذ بداية الازمة وتعمل على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة البيانات الإلكترونية؛ لتسهيل عملية التواصل مع المصريين العالقين بالخارج، والتسريع من عملية التدخل في كل حالة وفق ظروفها ومتطلباتها الخاصة، للتمكن من التعامل مع الموقف الراهن بمختلف السبل المتاحة، بما يضمن حماية حقوق المواطن المصري في مختلف دول العالم.



وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء شكل بناء على التقارير التي وردت إليه، لجنة وطنية بعضوية وزارات: الصحة والطيران والتضامن والتعليم العالي والهجرة والخارجية، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، للتباحث حول أفضل السبل لإعادة المصريين في الخارج، منوهة بأن كافة الطلبات التي رصدتها غرقة عمليات الوزارة تم استعراضها أمام اللجنة التي قررت منذ بداية الأزمة تسيير طائرات لإعادة العالقين في الخارج.



وأضافت ان اللجنة اهتمت ايضا بشرائح من انتهت إقامتهم ومخالفي الإقامة والحالات الإنسانية، مراعاة للظروف النفسية الصعبة للمصريين الموجودين داخل مناطق العزل بالكويت، و بدأت تنفيذ خطتها لإعادة نحو ٥ آلاف و٣٠٠ من المواطنين المصريين في الكويت؛ فضلا عن التنسيق لإعادة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، بعد إجراء فحص "PCR"، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروسكورونا.

وأشارت إلى التواصل المستمر مع وزير الطيران المدني لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية (مصر للطيران) وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية، وذلك منذ 9 مارس وحتى 24 مارس الماضي، بواقع 3رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة – القاهرة، وكذلك رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة – القاهرة، وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض و الدمام والقصيم وأبها.

ونوهت بالتواصل الذي تم مع سفير الأردن بمصر، لمتابعة قضية نحو مائتين من المصريين العالقين بمطار الأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل الأزمة بالتنسيق الجانب الأردني؛ بالاضافة الى إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الماضي.



وتابعت الوزيرة أنه تم التنسيق مع سفارة مصر بالمغرب ووزارة الطيران المدني المصرية، لعودة 8 عاملين بشركة السويس للحاويات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد في تنفيذ طلب عودتهم في أقل من 24 ساعة، فضلا عن إعادة 37 مصريًا عالقًا في مطار قرطاج بتونس؛ بجانب تيسير عودة نحو 2000 من الطلاب المصريين العالقين بالسودان وكذلك لتوفير مبلغ 4 مليون ومائة الف جنيه لتيسير عودة 1400 من المصريين البسطاء من غير القادرين بلبنان، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى، و التنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.



18- حملة "احنا في ظهرك" و "خلينا سند لبعض"



وذكرت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة أطلقت حملة دعم بين المصريين بالخارج تحت مسمى " إحنا فى ظهرك " و حملة " خلينا سند لبعض "، لدعم أبناء الجالية المصرية بكافة الدول من خلال رموز الجالية لاستضافة ودعم غير القادرين من المقيمين أو العالقين بكل دولة وذلك من خلال مجموعات عمل شملت 148 من رموز الجاليات فى 35 دولة من الدول الأوربية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية.



وأشارت في هذا الصدد الى تبرع الجالية الأرمينية بمصر (المشاركة فى مبادرة إحياء الجذور ) بمبلغ مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة المصرية فى مواجهة تداعيات الأزمة، بالاضافة الى التواصل والتنسيق مع قداسة البابا تواضروس الثانى نحو قيام الكنيسة المصرية فى كينيا بإستضافة المصريين العالقين بدولة كينيا وعددهم (70) مواطن مصرى وتقديم الدعم المالى للعالقين وتحديد نقاط إتصال بكينيا لتلبية كافة احتياجاتهم ورعايتهم لحين إنتهاء الأزمة وعودتهم لمصر.



وقالت إنه تم حشد المصريين بالخارج لدعم خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا وتشجيعهم على دعم صندوق تحيا مصر وحساب رقم2030؛ حيث بلغت قيمة التبرعات 10 ملايين جنيه، وكذلك حشد العلماء والأطباء المصريين بالخارج للرد على الشائعات التى تثار حول أعداد المصابين بالفيروس فى مصر ( قيام نحو 200 من الأطباء المصريين بأوروبا وأمريكا) بالرد على الشائعات التى أثارتها صحيفة "الجارديان" بهذا الشأن وتم مخاطبة جامعة "هارفرد" والصحيفة ونشر الصورة الحقيقية للأعداد وجهود الدولة فى إدارة الأزمة بمختلف وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية الخارجية من خلال رموز الجالية المصرية بمختلف الدول.



وتابعت أنه تم نشر جهود الدولة بكافة أجهزتها فى إدارة الأزمة وحماية ورعاية أبنائها بالداخل والخارج وتوضيح الصورة الحقيقية للجهود الإستثنائية التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الشأن والتى أصبحت نموذجاً فريداً ومحل تقدير واعتزاز من كافة أبناء الوطن بالداخل والخارج وكذا من كافة الدول والمنظمات الدولية.



كما أشارت وزيرة الهجرة إلى جهود علماء وخبراء مصر في الخارج لدعم التعليم عن بعد؛ حرصا على سلامة أبنائنا الطلبة والدارسين، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات لتعليق المدارس والجامعات، حيث قدم عددا من علماء مؤسسة "مصر تستطيع" مبادرة لدعم وسائل التعليم عن بُعد، تماشيا مع إجراءات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في تلك المرحلة التي تسعى للاعتماد على وسائل التعلم عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كوروناالمستجد.



ونوهت السفيرة نبيلة مكرم بالحوار الرقمي المفتوح الذي عقد مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج، وشاركت فيه عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر ما بعد جائحة كورونا .