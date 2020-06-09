نائب محافظ الفيوم: حلول عاجلة لمواجهة ضعف مياه الشرب بـ"كحك بحرى"

عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اجتماعاً عبر "الفيديو كونفرانس" مع الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق، وذلك لمناقشة مشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحرى التابعة لمركز يوسف الصديق، وإيجاد الحلول العاجلة المناسبة لها، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمتابعة، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.
وقال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أن الهدف من الاجتماع إيجاد حل عاجل لمشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحرى، استناداً على الاقتراح المقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، موضحاً انه تم عقد الاجتماع لمناقشة الحلول العاجلة ووضع تصور للبدء فى التنفيذ الفوري وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشار الى الاتفاق على قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحديد استشاري لدراسة وتقييم الحل العاجل لمشكلة ضَعف المياه بالقرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ الحل المقترح، كما تقوم الشركة بدعم وتوفير سيارات مياه الشرب لهذه القرية فى أماكن ومواعيد محددة لتخفيف العبء عن أهالي القرية.
وفيما يخص رد الشيء لأصله، فقد تم تكليف مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة مدى إمكانية إعادة تقييم تكلفة رد الشيء لأصله، والإسرع فى الانتهاء من ذلك.
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