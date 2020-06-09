اليوم السابع
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مع نائب وزير الإسكان..

نائب محافظ الفيوم: حلول عاجلة لمواجهة ضعف مياه الشرب بـ"كحك بحرى"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:00 ص
نائب محافظ الفيوم: حلول عاجلة لمواجهة ضعف مياه الشرب بـ"كحك بحرى" الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اجتماعاً عبر "الفيديو كونفرانس" مع الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق، وذلك لمناقشة مشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحرى التابعة لمركز يوسف الصديق، وإيجاد الحلول العاجلة المناسبة لها، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمتابعة، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وقال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أن الهدف من الاجتماع إيجاد حل عاجل لمشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحرى، استناداً على الاقتراح المقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، موضحاً انه تم عقد الاجتماع لمناقشة الحلول العاجلة ووضع تصور للبدء فى التنفيذ الفوري وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وأشار الى الاتفاق على قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحديد استشاري لدراسة وتقييم الحل العاجل لمشكلة ضَعف المياه بالقرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ الحل المقترح، كما تقوم الشركة بدعم وتوفير سيارات مياه الشرب لهذه القرية فى أماكن ومواعيد محددة لتخفيف العبء عن أهالي القرية.

وفيما يخص رد الشيء لأصله، فقد تم تكليف مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة مدى إمكانية إعادة تقييم تكلفة رد الشيء لأصله، والإسرع فى الانتهاء من ذلك.

 


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