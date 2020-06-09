اليوم السابع
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نائب وزير التعليم العالى: استبيان للجامعات بشأن تطبيق استراتيجية التعلم عن بعد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص
نائب وزير التعليم العالى: استبيان للجامعات بشأن تطبيق استراتيجية التعلم عن بعد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجماعات ، إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية للتعليم العالى والتعلم عن بعد فترة أزمة كورونا ، ومع بداية العام الدراسى الجديد ، موضحا أنه فى سبيل وضع الاستراتيجية كان لابد أن نتعلم مما حدث خلال تلك الفترة وما هى الدروس المستفادة وما هى الإيجابيات و السلبيات فى الفترة الماضية وكيف يتم تلافيها،  وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "أنه فى سبيل تحقيق ذلك والتعظيم من الإيجابيات تم إعداد استبيان لضمان مشاركة المجتمع الأكاديمي والعلمى فى وضع الاستراتيجية من خلال الاستبيان.


وتابع نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات أن الاستبيان يهدف إلى وضع الاستراتيجية من خلال المشاركة لجميع الشرائح من خلال الجامعات الحكومية الخاصة، والمعاهد والطلاب والأساتذة والمسؤولين حتى يدلى الجميع بدلوه للخروج بالدورس المستفادة ووضع الأسس والاستراتيجيات التى نعمل عليها خلال العام القادم .

وذكر الدكتور أيمن عاشور أنه تم عمل 4 مستويات للاستبيان الأول على مستوى الطلاب ويشمل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين، واستبيان خاص لأعضاء هيئة التدريس، وآخر للموظفين ، واستبيان يتعلق بإدارة الجامعات بهدف تغطية كل الشرائح لوضع استراتيجية العام المقبل .

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى، أن الاستبيان  نوع من الحراك والمشاركة الجامعية والاكاديمية لوضع استراتيجية التعليم لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستبيان 11 يونيه .





 


التعليم العالى

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التعلم عن بعد

اخبار مصر

كورونا

استراتيجية التعليم

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