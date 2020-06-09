اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعي لمتابعة توافر المستلزمات الطبية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:18 م
نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعي لمتابعة توافر المستلزمات الطبية نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعي
بنى سويف - أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت لجنة متابعة خطة مجابهة فيروس كورونا تنفيذ برنامجها الميداني بالمرور على المستشقيات، بعد إعادة محافظ بنى سويف تشكيلها ليتولى رئاستها وتضم في عضويتها: نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ووكيل وزارة الصحة والطب العلاجي ومديري الإدارات الصحية ورؤساء المدن والجهات الرقابية والأمنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة،حيث تتولى اللجنة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي  كورونا ، فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها ، وتواجد الأطقم الطبية.

وفي هذا السياق قام الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف بزيارة للمستشفى الجامعى،حيث باشرت اللجنة المهام والاختصاصات المكلفة بها والتي شملت مراجعة الأرصدة المتوافرة من المستلزمات الطبية والأدوية وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من الوزارة (للمصابين أو الأطقم الطبية)،ومتطلبات الحماية الشخصية ،وتسهيل إجراءات صرفها ،وانتظام الفرق الطبية ،والتأكد من وجود مخزون ورصيد كافى من تلك المستلزمات يفى بالاحتياجات اللازمة"لمدة أسبوعين على الأقل"،فضلا عن قيام اللجنة بالتأكد من تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن.

وقام نائب المحافظ بمراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي  لتقديم الخدمة ،ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة فيما يتعلق بأجازات الأطقم الطبية،مكلفا مسئولي المتابعة "من أعضاء اللجنة "بإعداد تقرير بنتيجة الزيارة ، لعرضه على المحافظ، متضمنا الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها ، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

كما أكد "سلامة" أن هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج الميداني الذي أعدته اللجنة "تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والتي تستهدف متابعة كافة المستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا والمخالطين ، ،مشيرا إلى أن المحافظ يتابع على مدار الساعة كل الجهود المبذولة في هذا الشأن، مؤكدا على أن المتابعة تتم بشكل متكامل من خلال اللجنة التي تضم كافة الجهات والأطراف ذات الصلة والمعاونة،بجانب المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات، وأجهزة المتابعة المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة ، وذلك لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف.

نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعي (1)
 
نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعي (2)
 
نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعي (3)
 
نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعي (4)
 
 
 
 
 

بنى سويف

محافظ بنى سويف

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة