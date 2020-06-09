اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يشدد على التخلص الآمن من النفايات الطبية بمستشفى مطاى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:41 ص
نائب محافظ المنيا يشدد على التخلص الآمن من النفايات الطبية بمستشفى مطاى نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية
المنيا - حسن عبد الغفار

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شدد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا ، على أهمية التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات ، ليتم التخلص الآمن منها وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة،وعدم تراكمها كي لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين، لا سيما في تلك الظروف التي نمر بها حاليا، والتي تتطلب اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ، سير العمل بمستشفى مطاي المركزي، ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

التقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي والتمريض،وتابع سير العمل بالمستشفى للوقوف على الاحتياجات الفعلية، كما تفقد مخزن المستشفى للتأكد مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.

ووجه نائب المحافظ،مدير المستشفى بسرعة التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة مكافحة العدوي، و الوحدة المحلية لمركز مطاي، برفع أي مخلفات خطرة أو نفايات أولاً بأول والتخلص الآمن منها، مع تكثيف أعمال النظافة والرش والتطهير والتعقيم.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأطقم الطبية بالمستشفى، ومقدما الشكر علي تحملهم المسئولية في تلك الظروف الصعبة ، واشاد بجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

وفي نهاية الجولة تفقد نائب المحافظ، سير العمل بمستشفي الصحة الإنجابية بمطاي، والمخصصة لاستقبال حالات النساء والتوليد، والأطفال.

نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (1)
نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (1)

نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (2)
نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (2)

نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (3)
نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (3)

نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (4)
نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (4)

نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (5)
نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (5)

نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (6)
نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (6)

نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (7)
نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (7)

نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (8)
نائب المحافظ خلال متابعة الخدمة الصحية (8)
 
 

 


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