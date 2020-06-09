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نائب محافظ الغربية: إنهاء مشروعات الرصف المتعثرة نهاية الشهر الجارى بـ49.5 مليون جنيه

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:42 م
نائب محافظ الغربية: إنهاء مشروعات الرصف المتعثرة نهاية الشهر الجارى بـ49.5 مليون جنيه اجتماع نائب محافظ الغربية مع ممثلى شركة المقاولون العرب
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن قرب الانتهاء من مشروعات الرصف المتعثرة التابعة لشركة المقاولون العرب نهاية الشهر الجارى.

 

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ الغربية، اليوم، مع ممثلى شركة المقاولون العرب بمقر ديوان عام المحافظة.

 

وقال الدكتور "عطا"، إن إجمالى المشاريع المسندة لشركة المقاولون العرب 12 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 49.5 مليون جنيه فى 5 مراكز تضم كفر الزيات وبسيون وقطور والمحلة الكبرى وطنطا، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 5 مشروعات وجارى العمل فى المشروعات المتبقية وعددها 7 مشروعات والمقرر انتهاؤها نهاية الشهر الجارى .

 

 


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