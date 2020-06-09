اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تهنئ أسقف مطرانية المحافظة بعيد السيامة الأول..صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:20 م
نائب محافظ البحر الأحمر تهنئ أسقف مطرانية المحافظة بعيد السيامة الأول..صور نائب محافظ البحر الاحمر تزور اسقف البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم الأنبا ايلاريون أسقف مطرانية الأقباط الارثوذكس بالبحر الأحمر بعيد السيامة الأول " مرور عام على ترسيمه أسقف لمطرانية البحر الأحمر"، وذلك نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .

نقلت نائب محافظ البحر الأحمر، خلال زيارتها للأنبا إيلاريون فى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، تهنئة محافظ البحر الأحمر ، وتأكيده على روح المحبة والتسامح التى تجمع أبناء الشعب مسلمين وأقباط، وأكدت أن مصر ستظل منبعاً للسلام والمحبة والمواطنة وموطناً للأمن والإستقرار والنسيج الوطنى الواحد، وسنظل نشارك بعضنا البعض فى مناسباتنا المختلفة

من ناحيته وجه الأنبا إيلاريون الشكر لمحافظ البحر الأحمر، ونائبة المحافظ، ولكل القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامى على مشاعرهم الطيبة، مؤكداً على عمق وقوة المحبة بين أبناء الشعب المصري

 

وكان قدم عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالتهنئة للانبا ايلاريون اسقف مطرانية البحر الاحمر ، بمناسبة مرور عام على تنصيبة اسقف البحر الاحمر  .

يذكر أن الأنبا إيلاريون رُسم أسقفاً لمطرانية الأقباط الارثوذكس بالبحر الأحمر خلفاً للأنبا ثاؤفيلوس فى شهر يوليو من عام 2019، ليصبح الأسقف الثانى فى تاريخ مطرانية البحر الأحمر.

 

 

7e6e6951-37e1-455c-b5ed-04ccd50f7478

نائب محافظ البحر الاحمر تزور اسقف المحافظة

043945e3-d87c-44f2-bba8-1dfa46968874

نائب محافظ البحر الاحمر تزور اسقف المحافظة
adfa92ef-7a02-48ff-adff-781fb39e371f
نائب محافظ البحر الاحمر تزور اسقف المحافظة

 

ca24d030-bcc2-476e-86f5-4103e2098f20
نائب محافظ البحر الاحمر تزور اسقف المحافظة

 

 

 


البحر الاحمر

محافظ البحر الاحمر

الغردقة

مطرانية الاقباطالارثوذكس

نائب محافظ البحر الاحمر

أسقف مطرانية الاقباط الارثوذكس

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ البحر الأحمر تتابع انتظام عمليات صرف منحة الـ500 جنيه..صور

الثلاثاء، 12 مايو 2020 03:21 م

نائب محافظ البحر الأحمر تبحث سبل معوقات تشغيل مصنعى التربية والتعليم بالغردقة.. صور

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 08:02 م

نائب محافظ البحر الأحمر تشكر الشباب المتطوعين فى تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالغردقة

الخميس، 16 أبريل 2020 05:53 م

نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة ..صور

الأحد، 12 أبريل 2020 05:10 م

نائب محافظ البحر الأحمر: استمرار أعمال اللجنة العليا للنظافة والبيئة

الأحد، 29 مارس 2020 03:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة