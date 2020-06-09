نائب محافظ البحر الأحمر تهنئ أسقف مطرانية المحافظة بعيد السيامة الأول..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

هنأت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم الأنبا ايلاريون أسقف مطرانية الأقباط الارثوذكس بالبحر الأحمر بعيد السيامة الأول " مرور عام على ترسيمه أسقف لمطرانية البحر الأحمر"، وذلك نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .

نقلت نائب محافظ البحر الأحمر، خلال زيارتها للأنبا إيلاريون فى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، تهنئة محافظ البحر الأحمر ، وتأكيده على روح المحبة والتسامح التى تجمع أبناء الشعب مسلمين وأقباط، وأكدت أن مصر ستظل منبعاً للسلام والمحبة والمواطنة وموطناً للأمن والإستقرار والنسيج الوطنى الواحد، وسنظل نشارك بعضنا البعض فى مناسباتنا المختلفة.

من ناحيته وجه الأنبا إيلاريون الشكر لمحافظ البحر الأحمر، ونائبة المحافظ، ولكل القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامى على مشاعرهم الطيبة، مؤكداً على عمق وقوة المحبة بين أبناء الشعب المصري.

وكان قدم عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالتهنئة للانبا ايلاريون اسقف مطرانية البحر الاحمر ، بمناسبة مرور عام على تنصيبة اسقف البحر الاحمر .

يذكر أن الأنبا إيلاريون رُسم أسقفاً لمطرانية الأقباط الارثوذكس بالبحر الأحمر خلفاً للأنبا ثاؤفيلوس فى شهر يوليو من عام 2019، ليصبح الأسقف الثانى فى تاريخ مطرانية البحر الأحمر.

نائب محافظ البحر الاحمر تزور اسقف المحافظة

نائب محافظ البحر الاحمر تزور اسقف المحافظة

نائب محافظ البحر الاحمر تزور اسقف المحافظة

نائب محافظ البحر الاحمر تزور اسقف المحافظة