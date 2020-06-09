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مياه المنيا تحظر دخول الشركة بدون كمامة وتطبق التباعد الاجتماعى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:37 ص
مياه المنيا تحظر دخول الشركة بدون كمامة وتطبق التباعد الاجتماعى المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه بناءا على التوجهات العامة للدولة وتكليفات كلا من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد فإن الشركة حظرت الدخول إلى كافة المبانى التابعة لها بكافة أنحاء المحافظة بدون ارتداء  الكمامة سواء للموظفين او المواطنين

وأضاف الشهاوى،فى بيان له، أنه تم تطبيق التباعد الاجتماعى بمراكز خدمة العملاء وتوفير بوابات تعقيم بهذه المراكز للوقاية من الفيروس.
 
كما تم تكليف مديرى الأفرع بالتنسيق الكامل والمستمر مع السادة رؤساء الوحدات المحلية والمشاركة فى أعمال التعقيم للمناطق الحيوية بكافة أنحاء المحافظة.
 
وناشد الشهاوى الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات التى تم وضعها بكافة انحاء الشركة للمرو بأمان من جائحة كورونا المستجد و أوضح أن  الشركة وفرت آليات للتواصل  مع الخط الساخن بالشركة فى حالة وجود اى مشكلات تخص الخدمة المقدمة على ارقام 125 أرضى 01271196196 موبايل 01271269587 واتس.
 
 

 


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