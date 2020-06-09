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موقع سودانى: أنباء عن اعتقال على كوشيب المطلوب لدى الجنائية الدولية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:39 م
موقع سودانى: أنباء عن اعتقال على كوشيب المطلوب لدى الجنائية الدولية على كوشيب
كتب مصطفى عنبر

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أفادت أنباء صحفية سودانية، أن "على كوشيب" المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور غرب السودان، تم اعتقاله بواسطة قوات تتبع للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى. وفقا لموقع دارفور 24.

 

وحسب الموقع السودانى ، فإن القبض على كوشيب تم بالتنسيق بين بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى وإحدى القبائل بالدولة.

 

وبحسب الموقع أيضا، رفض مسؤلون في البعثة الأممية في أفريقيا الوسطى تأكيد أو نفي الخبر، فيما قالت مصادر أخرى إن كوشيب تم القبض عليه في منطقة “بروو” الحدودية بين السودان وأفريقيا الوسطى.

 

وقالت قيادات أهلية في المنطقة طبقا لموقع (دارفور 24)، إن طائرة مروحية هبطت في المنطقة وعليها النائب العام لجمهورية أفريقيا الوسطى برفقة ممثلين لمكتب محكمة الجنايات الدولية، وأخذت سوداني مطلوب للجنائية وغادرت إلى مدينة بانغي.

 

ويواجه كوشيب تهماً بقتل مئات المواطنين في مناطق شطايا وكايليك في بداية الحرب بدارفور في 2003- 2004م، بالإضافة إلى قيادته لمقاتلي قبيلته في الحرب التي شهدتها محلية رهيد البردي بين قبيلتين متحاربتين في العام 2013م.

وأقر كوشيب في تسجيل فيديو مشهور بإرتكابه جرائم قتل بواسطة أسلحة محرمة دوليا وقال خلال مخاطبته مجموعة من أفراد قبيلته بمنطقة أم دخن الحدودية مع تشاد “إن ما يتناوله الإعلام عن اتهامي بارتكاب جرائم حرب صحيح”. وأضاف “عندي سلاح لو أطلقت منه عيار ناري واحد لن يبقى منكم أحد”.

 

 


السودان

على كوشيب

دارفور

جرائم حرب

الجنائية الدولية

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