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موريتانيا تسجل حالتى وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:56 م
موريتانيا تسجل حالتى وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا و58 إصابة جديدة ليرفع إجمالي الوفيات إلى 61 والإصابات إلى 1162، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، قررت الحكومة الموريتانية، تأجيل إعادة فتح المدارس والجامعات فى البلاد إلى الأول من سبتمبر القادم، بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الموريتانى الرسمى اليوم الثلاثاء، عن وزارة التعليم إنه جرى تحديد الأول من سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة، والثلاثين من أكتوبر موعدا لاختتام العام الدراسي. كما تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسى القادم إلى منتصف نوفمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أنها تعمل من خلال وسائل الاعلام الرئية والمسموعة خلال فترة التوقف على تمكين الطلاب والتلاميذ، وكانت الحكومة الموريتانية أغلقت المدارس والجامعات فى مارس الماضى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت موريتانيا - حتى الآن - 1104 حالات إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 108 أشخاص فيما توفى 59 شخصا .


كورونا

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