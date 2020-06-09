مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:56
ميعاد صلاة العشاء 8:28
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:37
توقيت صلاة المغرب 7:03 م
موعد صلاة العشاء 8:38 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:01
توقيت صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 53: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:26 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:12
توقيت صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 8:07 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 8:04
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:20 م
موعد صلاة العصر 3:38 م
موعد صلاة المغرب 7:05 م
ميعاد صلاة العشاء 8:24 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 3:55 ص
توقيت صلاة الظهر 12:20 م
موعد صلاة العصر 3:41 م
موعد صلاة المغرب 7:13 م
توقيت صلاة العشاء 8:34 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:26 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
ميعاد صلاة المغرب 6:45 م
موعد صلاة العشاء 8:07 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 2:55
توقيت صلاة الظهر 11:39 م
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 6:41
موعد صلاة العشاء 8:11 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
توقيت صلاة المغرب 7:10 م
موعد صلاة العشاء 8:36 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
توقيت صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:18
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
ميعاد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 6:47 م
مواقيت صلاة العشاء 8:18 م
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