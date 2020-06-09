وأوضح البيان أن الانفجارات حدثت في معسكر استحدثته الميليشيا بالقرب من منطقة سون في مريس، مشيرا إلى أن غالبية القتلى من قوام ما يسمى بـ"ألوية الصماد"، التي دفعت بها الميليشيا مؤخرا لتعزيز صفوف مقاتليها.

من جانبه، قال مصدر ميداني إن الميليشيات كانت تقوم بتدريب عناصرها على خطوات زراعة المتفجرات وطرق اختيار المواقع، التي يتم الزراعة فيها، بحيث تكون غير مكشوفة أو لافتة للأنظار.
وأضاف المصدر، أن الميليشيات كانت تعد المتدربين لزرع العبوات في مناطق متفرقة بطرقات وهضاب منطقة مريس في مديرية قعطبة.