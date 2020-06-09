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مقتل وإصابة 10 فى تفجير بمنطقة عسكرية شرقى تركيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:17 ص
مقتل وإصابة 10 فى تفجير بمنطقة عسكرية شرقى تركيا عناصر من الجيش التركى
كتب وكالات

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قتل شخصان وأصيب 8 آخرون،  جرّاء تفجير بقنبلة يدوية شهدته إحدى المناطق العسكرية، شرقى تركيا، ووفق الموقع الإلكترونى لصحيفة "آرتى غرتشك" التركية المعارضة، وقع الانفجار بمنطقة عسكرية فى قضاء "تشاتلاق" التابعة لولايى وان، شرقى البلاد.

وبحسب موقع العين الإماراتية، هرعت عربات الإسعاف والإطفاء بأعداد كبيرة لموقع الانفجار، بحسب بيان صادر عن ولاية وان التى أشار إلى أن سبب الانفجار قنبلة مصنعة يدويًا.

وأوضح البيان أن التفجير استهدف سيارة خدمة مدنية تابعة لشركة مقاولات كانت تقوم بعملية تعبيد طريق فى المنطقة العسكرية، وأسفر التفجير عن مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين كانوا موجودين على متن السيارة، وفق بيان الولاية الذى ذكر أن الإصابات عبارة عن جروح ليست بالخطيرة.

وفيما بدأت السلطات المحلية بالولاية عملية واسعة النطاق بالمنطقة المذكورة، لم يصدر بعد أى بيان عن وزارة الدفاع التركية أو رئاسة الأركان العامة حول الحادث وملابساته.

 


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