اليوم السابع
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خالد صلاح
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مظاهرات أمام إدارة شرطة سياتل بعد إخلاء المبنى احتجاجا على عدم المساواة.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:42 ص
مظاهرات أمام إدارة شرطة سياتل بعد إخلاء المبنى احتجاجا على عدم المساواة.. صور متظاهرون خارج مبنى شرطة سياتل بعد تغطية المبنى وإخلائه
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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شهدت مدينة سياتل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تظاهر عدد كبير خارج منطقة إدارة شرطة سياتل بعد أن تم تغطية المبنى وإخلائه من عناصر الشرطة، و ذلك خلال التظاهرات التى تشهدها عدد من الولايات فى أمريكا ضد عدم المساواة العرقية، و احتجاجا و اعتراضا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى أحد ضباط الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية.
 
المتظاهرون ينقلون الحواجز خارج منطقة شرطة إدارة سياتل
المتظاهرون ينقلون الحواجز خارج منطقة شرطة إدارة سياتل
 
دخلت الاحتجاجات الأمريكية، التى أثارتها وفاة جورج فلويد أواخر الشهر الماضى، أثناء احتجازه فى مدينة منيابوليس، مرحلة جديدة مع امتداد المسيرات المطالبة بالعدالة العرقية من واشنطن العاصمة إلى بلدة فى شرق ولاية تكساس، كانت ذات يوم مأوى لجماعة عنصرية تنادى بتفوق العرق الأبيض.
 
رجل يحمل لافتة مكتوب عليها انتهى دوركان مشيرا لعمدة سياتل
رجل يحمل لافتة مكتوب عليها انتهى دوركان مشيرا لعمدة سياتل
 
وضغط ضابط شرطة بركبته على رقبة فلويد، نحو تسع دقائق، وهو ممدد على الأرض قبل أن تعلن وفاته فور وصوله المستشفى يوم 25 مايو.
 
سيدة تحمل لافتة الحرية و العدالة للجميع فى سياتل
سيدة تحمل لافتة الحرية و العدالة للجميع فى سياتل
 
وكانت تلك الاحتجاجات أيضا، مصدر إلهام لمظاهرات مناهضة للعنصرية فى أنحاء متفرقة من العالم، حيث خرجت مسيرات فى بريزبن وسيدنى باستراليا، وفى لندن وباريس، ومدن أوروبية أخرى متبنية شعار "حياة السود مهمة".
 
متظاهرون خارج مبنى شرطة سياتل بعد تغطية المبنى وإخلائه
متظاهرون خارج مبنى شرطة سياتل بعد تغطية المبنى وإخلائه
 
وفى واشنطن، تظاهر أول أمس السبت، عشرات الآلاف عند نصب لينكولن التذكارى، وهم يرددون هتافات منها "لا أستطيع التنفس" و"ارفعوا أياديكم.. لا تطلقوا النار"، وتوجهوا فى مسيرة نحو البيت الأبيض.
 
متظاهرون ينقلون الحواجز خارج إدارة شرطة سياتل إخلاء المبنى
متظاهرون ينقلون الحواجز خارج إدارة شرطة سياتل إخلاء المبنى
 
وكان ذلك أكبر احتجاج حتى الآن، على مستوى البلاد خلال 13 يوما من المظاهرات، بأنحاء الولايات المتحدة منذ وفاة فلويد.
 

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