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مطار القاهرة يسير ويستقبل اليوم 106 رحلات طيران دولى وداخلى وخاص وبضائع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:08 ص
مطار القاهرة يسير ويستقبل اليوم 106 رحلات طيران دولى وداخلى وخاص وبضائع مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 51 رحلة طيران دولى وداخلى وبضائع على مدار 24 ساعة كما يستقبل المطار أيضا 55 رحلة طيران ركاب دولى وداخلى وبضائع وخاصة تقل 6953 راكبا، حيث قالت مصادر بمطار القاهرة أن معدل التشغيل بدء يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران بسبب جائحة وباء كورونا، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين أو رحلات " الشارتر"، مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران، خصوصا ومع زيادة التشغيل بصورة بدت ملموسة.
 
وأوضحت المصادر، أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية أوربية والناقل الوطنى المصرى، بالإضافة إلى شركات عربية وأخرى شركات طيران مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى ورحلات الطائرات الخاصة.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 

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تسير رحلات

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رحلات

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