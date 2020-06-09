اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:40 م
خالد صلاح
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مصر ترشح عبد الحميد ممدوح لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:36 م
مصر ترشح عبد الحميد ممدوح لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عبد الحميد ممدوح المرشح المصر لمنصب مدير العام لمنظمة التجارة العالمية
أ ش أ

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أعلن السفير علاء يوسف رئيس بعثة مصر لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، تقديم ملف ترشيح الخبير المصرى فى موضوعات التجارة الدولية عبد الحميد ممدوح لمنصب مدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وحيث كان ممدوح قد حصل فى فبراير الماضى على تأييد الاتحاد الإفريقى كجزء من قائمة قصيرة من المرشحين الافارقة.
 
ويتمتع عبد الحميد ممدوح بخبرة 35 عاما من الدبلوماسية التجارية الاستثنائية وخبرة التفاوض بالمنظمة الدولية ويهدف فى برنامجه إلى توجيه منظمة التجارة نحو مزيد من التعاون والفعالية إضافة إلى تعبئة رغبة المجتمع الدولى فى بناء منظمة التجارة العالمية للمستقبل.
 
وفى هذا السياق، أكدت بعثة مصر فى مذكرتها إلى منظمة التجارة العالمية على ان رؤية ممدوح لمستقبل المنظمة تؤكد التزامه بالحفاظ على المهنية والحياد ودور بناء الجسور وذلك اعتمادا على خبرته السابقة فى عملية الاصلاح التحويلى لجولة أوروجواى التجارية.
 
وحائز - المرشح المصرى الذى يلقى قبولا من الدول النامية والمتقدمة على السواء - على جائزة الانجاز مدى الحياة لعام 2017 من قبل تحالف الصناعات الخدمية.
 
فى غضون ذلك، أعرب ممدوح عن امتنانه لدعم مصر له وكذلك للدعم الافريقى وـكد على ان هناك حاجة ماسة إلى إجراء الاصلاح الذى تشتد الحاجة إليه فى منظمة التجارة العالمية .
 

مصر

عبد الحميد ممدوح

التجاره العالميه

منظمه التجاره العالميه

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