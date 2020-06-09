وأوضح بعض رجال الإنقاذ أن المبنى - الذي أمرت الشرطة بإخلائه مسبقاً - انهار عندما ذهب بعض السكان لاستعادة متعلقاتهم.
ولا تزال قوات الإنقاذ تبحث عن المزيد من الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.