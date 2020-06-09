إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، مقتل 13 شخصاً على الأقل، إثر انهيار مبنى سكنى فى مدينة كراتشى جنوبى البلاد، وقال مسؤول الشرطة الباكستانية البارز ألطاف حسين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - إنه تم إخراج 13 جثة من تحت الأنقاض تعود لـ7 رجال و5 سيدات وفتاة، مشيراً إلى أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا.

وأوضح بعض رجال الإنقاذ أن المبنى - الذي أمرت الشرطة بإخلائه مسبقاً - انهار عندما ذهب بعض السكان لاستعادة متعلقاتهم.

ولا تزال قوات الإنقاذ تبحث عن المزيد من الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، حذر من ذروة حالات لفيروس كورونا فى البلاد فى نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس المقبلين، حاثا شعبه على الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية ضد الجائحة

وقال عمران خان - في رسالته المتلفزة أمس الاثنين، التي نقلتها (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) -: " إنني أناشد الشعب بمتابعة إجراءات التشغيل القياسية واتخاذ تدابير الوقاية".

وأضاف أنه لم يكن تخفيف قيود الإغلاق يعني أن فيروس كورونا قد تلاشى، وقال "إننا مدركون أن الفيروس هنا وسيبقى، ولكن علينا الحد من انتشاره من خلال تدابير الوقاية"، معربا عن أسفه على سلوك غير نظامي للشعب تجاه الجائحة.

وأوضح أن الحكومة رفعت الإغلاق لتسهيل حياة عامة الناس خاصة الشرائح الفقيرة والعمال، وذلك بشرط الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية.