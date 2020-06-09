مصرع طفل غرقا بمياه إحدى الترع في الغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة ، يفيد بورود بلاغ من أهالي كفر ديما التابعة لكفر الزيت بمصرع طفل يدعي " محمد و ك ال " داخل مياة ترعة قناة طنطا الملاحية الماره بالقرية.

وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج جثة الطفل وتحويلة إلى المستشفى العام ، وتشكيل فريق بحث للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة