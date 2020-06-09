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مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالعياط

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:58 ص
مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالعياط جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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صدم قطار طفل أثناء عبوره السكة الحديد بالعياط، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد صدم قطار لأحد الأشخاص، أثناء عبوره السكة الحديد، أمام إحدى القرى التابعة للعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية طفل يدعى "ش.س" يبلغ من العمر 12 سنة، صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.

 


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