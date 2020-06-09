مصادر: طيران الإمارات تخطط لخفض آلاف الوظائف وتسرح طيارين

رويترز

أفادت خمسة مصادر بطيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم، بأن الشركة تخطط لخفض آلاف الوظائف وبدأت اليوم الثلاثاء تسريح طيارين وأفراد من أطقم الضيافة من أجل التعامل مع أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا العالمية.

وكانت قد قررت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران تمديد خفض على رواتب العاملين حتى سبتمبر في إطار محاولتهما الحفاظ على السيولة النقدية في خضم جائحة فيروس كورونا العالمية.