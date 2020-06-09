اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:29 م
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مصادر: طيران الإمارات تخطط لخفض آلاف الوظائف وتسرح طيارين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:38 م
مصادر: طيران الإمارات تخطط لخفض آلاف الوظائف وتسرح طيارين طيران الإمارات - صورة أرشيفية
رويترز

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أفادت خمسة مصادر بطيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم، بأن الشركة تخطط لخفض آلاف الوظائف وبدأت اليوم الثلاثاء تسريح طيارين وأفراد من أطقم الضيافة من أجل التعامل مع أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا العالمية.

وكانت قد قررت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران تمديد خفض على رواتب العاملين حتى سبتمبر في إطار محاولتهما الحفاظ على السيولة النقدية في خضم جائحة فيروس كورونا العالمية.

وقلصت طيران الإمارات والاتحاد للطيران الحكوميتان عملياتهما، التي معظمها لرحلات خارجية، منذ وقف رحلات نقل الركاب في مارس.

ومن المقرر أن تستأنف الشركتان بعض رحلات الربط هذا الشهر بعدما ألغت الإمارات الأسبوع الماضي تعليق هذه الخدمات.

 


الامارات

طيران الإمارات

طيارين

أطقم الضيافة

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