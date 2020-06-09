مصادر طبية بالبحيرة: وفاة ممرض ايتاى البارود بسبب القلب وليس كورونا

البحيرة - ناصر جودة

كشفت مصادر طبية بالبحيرة عن وفاة علاء الشهالى أحد أعضاء فريق التمريض بمستشفى ايتاى البارود والذى وافته المنية بعد ساعات من ظهور نتيجة فحوصه لفيروس كورونا والتي جاءت سلبية.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة ممرض مستشفى ايتاى البارود هو مضاعفات أمراض القلب وليس إصابته بفيروس كورونا.

خاصة أن المتوفى كان قد أجرى عملية قلب مفتوح من قبل.

وأوضحت المصادر أن المتوفى نشر على حسابه بموقع فيس بوك نتيجة فحصه لفيروس كورونا والتى جاءت سلبيه مما يعنى أن وفاته لم تكن بسبب إصابته بفيروس كورونا.

يذكر انه تم رصد 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء بمراكز المحافظة المختلفة بينهم 4 أطباء و 12 من اطقم التمريض بالإضافة إلى إصابة مديرة صندوق دعم الدواء مديرة الصيدلية المجانية التابع لمحافظة البحيرة التى خضعت لبرنامج العزل المنزلى.