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مستشفى الحجر الصحى بقها تعلن تعافى طبيب من الإصابة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 255

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:19 ص
مستشفى الحجر الصحى بقها تعلن تعافى طبيب من الإصابة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 255 الطاقم الطبي مع الطبيب المتعافي
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خروج الطبيب تامر غريب بعد تعافيه من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 255 متعافيا.

وقالت الدكتورة أسماء عربي رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"،إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 255 شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

الطبيب المتعافي

الطبيب المتعافي

 


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