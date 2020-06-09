مسئولة بالصحة العالمية: انتشار كورونا من أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض أمر نادر

كتبت إيناس البنا

قالت ماريا فان كيرخوف ، مديرة منظمة الصحة العالمية للاستجابة للفيروسات التاجية ورئيسة وحدة الأمراض والأمراض الحيوانية الناشئة، إن انتشار Covid-19 من قبل شخص لا يظهر أعراضه أمر نادر الحدوث .

وأضافت وفقا لتقرير شبكة " CNN" :"تشير البيانات التي لدينا، أنه لا يزال من النادر أن ينتقل الفيروس من شخص بدون أعراض بالفعل إلى شخص ثانوي.

ولدينا عدد من التقارير من البلدان التي تتبع الاتصال، حيث إنهم يتابعون حالات بدون أعراض ، ويتابعون جهات الاتصال ولا يجدون انتقالًا ثانويًا صاعدًا".



اعراض كورونا

وأضافت"نحن ننظر باستمرار إلى هذه البيانات ونحاول الحصول على مزيد من المعلومات من البلدان للإجابة على هذا السؤال حقًا، و لا يزال من النادر أن ينقل الفرد غير المصحوب بأعراض بالفعل الفيروس."

وركزت مسئول الصحة العالمية على التعريف بكيفية انتشار فيروس كورونا الجديد ، وهو أحد مسببات الأمراض التنفسية ، عبر القطيرات ، والتي يمكن إطلاقها عندما يسعل شخص ما أو يعطس، هذه القطرات المعدية، إذا اتبعنا بالفعل جميع الحالات المصحوبة بأعراض ، وعزلنا تلك الحالات ، وتبعنا جهات الاتصال وعزلنا تلك الحالات ، فسنقلل بشكل كبير معدل الانتشار .

قالت الدكتورة مانيشا جوثاني ، أخصائي الأمراض المعدية وأستاذ مشارك في الطب وعلم الأوبئة في كلية ييل، إن العديد من الأشخاص المصابين بـ Covid-19 الذين قد يبدو أنهم لا يعانون من أعراض في الواقع يمكن أن يكون لديهم أعراض خفيفة أو غير نمطية، أو قد يكون لديهم أعراض مسبقة.

وقالت "إنهم ليسوا من أعراض الحمى ، مما يعني أنهم ربما لم يصابوا بالحمى بعد ، أو ربما لم يكن لديهم سعال كبير ، أو قد لا يعانون من ضيق في التنفس، ولكن البعض قد يكون لديهم مرض خفيف، ونحن نعلم أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض حقًا."

وبشكل عام ، "تشير هذه النتائج إلى أنه إذا قمنا بالحجر الصحي واتصلنا بالأشخاص الذين يعانون من أعراض ، فيمكننا إحداث تأثير كبير في الوباء".

من جانبه قال باباك جافيد ، الباحث الرئيسي في كلية الطب بجامعة تسينغهوا في بكين والمستشار في الأمراض المعدية، إنه لا يزال التمييز بين العدوى غير العرضية والعدوى العرضية وهو أمرًا مهمًا، ولكن أيضًا بين "الالتهابات العرضية" ، التي تشير إلى وجود أعراض غير نمطية أو خفيفة جدًا.