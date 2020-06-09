مركز الدم بالإسكندرية:تسلمنا جهاز نقل البلازما و إعداد قاعدة بيانات للمتعافين

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور أحمد جمال ، مدير المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسكندرية ،أن المركز قد تسلم الجهاز الخاص ،بنقل "البلازما" الخاصة بالمتعافين من فيروس "كورونا" ، تم توفير فريق طبى مدرب و متحصص للعمل على هذا الجهاز وسحب البلازما الخاصة للمتعافين .

و أوضح الدكتور أحمد جمال ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه الى الآن لم يتم البدء فى تشغيل الجهاز و إستقبال المتعافين ، حيث يتوقف الآمر على الانتظار للتأكد من سلبية تحاليل المتعافين ،بعد إجراء مسحة أول ثم مسحة ثانية ، ثم الانتظار 14 يوما.

و أشار الدكتور أحمد جمال الى أنه يتم حاليا إعداد قاعدة بيانات للمتعافين ،للتواصل معهم فور بدء تشغيل الجهاز لسحب البلازما ، حيث إستقبل المركز الى الآن نحو 12 متعافى من كورونا ،أبدى إستعداده للتبرع بالبلازما لعلاج المرضى ،مؤكدا على أن المركز سوف يعمل على مواجهه السوق السوداء لتجارة "البلازما" للمتعافين و التى وصلت الى مبالغ خيالية ،مثلها مثل أى تجارة أخرى فى السوق السوداء لبعض من يحاول إستغلال الازمة و الآم المرضى .

وكانت وزارة الصحة ، قد وضعت شروط لتلقى التبرع بالبلازما ،وهى وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد ، سحب 2 مسحة سلبية دليل تعافى المريض ،مرور 14 يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس ،وأكدت الوزارة على بلازما دم المتعافي يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، ويتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها، بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات ،وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا ، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.

وناشدت وزارة الصحة المتعافيين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل دم تابع لوزارة الصحة والسكان للتبرع بالبلازم