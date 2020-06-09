اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:54 م
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ومذكرة للمحافظ لمنعها تماماً..

مركز إسنا يعلن رصد استخدام مكبرات المساجد فى جنازة بالمخالفة للقانون

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:31 م
مركز إسنا يعلن رصد استخدام مكبرات المساجد فى جنازة بالمخالفة للقانون محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم إصدار مذكرة لمحافظ الأقصر، للتنبيه بمنع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد لغير الصلاة فقط، وذلك بعد أن رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، شكوى عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص استخدام مكبرات الصوت في بعض المساجد في غير الأغراض المخصصة لها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تضمنت شكوى الأهالي استخدام مكبرات الصوت في النداء على الموتى وتجميع الأهالي لانتظار الجنازات القادمة من المستشفيات، وهو ما يمثل خطرا داهما نتيجة تجمع المواطنين، ما يعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس بين المواطنين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى الفور أعد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، مذكرة عرض على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لإصدار تعليماته إلى الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر للتنبيه على الإدارات بعدم إستخدام مكبرات الصوت لغير الغرض المخصص لها، وذلك تجنباً لأي إزدحام أو مخالطة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان قد صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم إلى رجال الفرق الطبية بمستشفى الصدر بمدينة إسنا ومستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، وذلك لمواصلة رفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، حيث يتم متابعة توافر المستلزمات الطبية والعلاجية على مدار الساعة.

وأضاف المهندس محمد سيد سليمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الأيام الماضية منذ بدء العمل بمستشفى الصدر بإسنا، تم إستقبال 260 حالة تم الكشف عليهم وتم تقديم لهم العلاج اللازم، كما تم أخذ 156 مسحة، أما فى مستشفى إسنا للعزل فقد بلغت أعداد المتعافين 570 حالة، حيث تحتوي المستشفى علي 154 سرير إقامة، و26 سرير عناية مركزة، و17 جهاز تنفس صناعي، حيث تعتبر ثالث مستشفى عزل علي مستوي الجمهورية والأولى في حالات الشفاء.

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الاقصر

استخدام مكبرات المساجد بالجنازات

مدينة اسنا

اخبار الاقصر

منع استخدام مكبرات المساجد

اخبار المحافظات

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