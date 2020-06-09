اليوم السابع
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مد فترة تقديم المشروعات البحثية حتى 14 يونيو بجامعة المنوفية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:43 م
مد فترة تقديم المشروعات البحثية حتى 14 يونيو بجامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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قررالدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، مد فترة تقديم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الفرق الدراسية المختلفة، إلى 14 يونيو، تسهيلا على الطلاب، في ظل قرار وزارة التعليم العالي الخاص بتقديم فرق النقل أبحاث، عوضاً عن الأمتحانات التحريرية، بالتزامن مع قرارات الدولة المصرية، بمنع الإختلاط والزحام محاربة لفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الجامعة فى بيان له، أنه في إطار حرص الجامعة على الطلاب وإستجابة لمطالبهم، أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قراراً، بمد فترة تقديم المشروعات البحثية، كمهلة نهائية حتى الساعة 11,59 من مساء يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020، وذلك لجميع الفرق الدراسية، المكلفة بتقديم المشروع البحثي، وطلاب مواد التخلفات والطلاب الباقون للإعادة.

وكان أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، صدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور شريف صبرى مكاوى عميدا لكلية الاقتصاد المنزلى بالجامعة لمدة ثلاث سنوات. هذا ويتقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للعميد متمنيا له التوفيق فى تأدية مهام عمله.

 

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