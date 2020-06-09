اليوم السابع
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مدينة أرمنت تنفذ 19 قرار إزالة بمساحة 3 أفدنة و2 قيراط غرب الأقصر

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:18 م
مدينة أرمنت تنفذ 19 قرار إزالة بمساحة 3 أفدنة و2 قيراط غرب الأقصر مدينة أرمنت تنفذ 19 قرار إزالة بمساحة 3 أفدنة و2 قيراط غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، عن مواصلة حملات إزالة التعديات، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بحملة مكبرة فى إطار تكليفات الدولة بشأن التعديات الواردة لأملاك الدولة، تم خلالها تنفيذ عدد 19 قرار إزالة بمساحة 3 فدان، و2 قيراط، و3 سهم، وذلك بقريتي السلام والرياينة، حيث تم بقرية السلام تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة، وعدد 2 قرار إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية، وعدد 10 قرارات مخالفة زراعة (صناعة طوب)، وبقرية الرياينة تم تنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية.

وكانت قد كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد عبد الله عاشور، من تنفيذ 11 قرار إزالة في قرية الرياينة وأرمنت الوابورات، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في التعدي بديوان مدينة أرمنت، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويلها للنيابة العامة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، من ضبط 5 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة والتحفظ على المهمات المستخدمة في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدي التي يقوم بها البعض متوهمين إنشغال الأجهزة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون.

 


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