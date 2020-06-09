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محمود محيى الدين: الاقتصاد العالمى سيخسر 8%

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:44 م
محمود محيى الدين: الاقتصاد العالمى سيخسر 8% الدكتور محمود محيى الدين
كتب عبد الحليم سالم

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‏أكد الدكتور محمود محيى الدين، الخبير الاقتصادى الدولى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة 2030، ‏أنه لا بد أن ننظر إلى ثلاثة اتجاهات، البعد الصحى والبعد الاقتصادى والبعد الخاص بالتنمية، والبعد الصحى هو من يحدد الوضع إما الفتح أو الإغلاق، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة.

وأضاف ‏الدكتور محمود محيى الدين أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى الفاكسين الخاص لعلاج مرض فيروس كورونا، حيث إن العقار قد يستغرق شهورا لكى يخرج إلى النور ربما 12 شهر أو أكثر.

وحول تقديرات النمو أشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن صندوق النقد الدولى طلع أرقام فى شهر أبريل والبنك الدولى طلع أرقام صدرت أمس عن معدلات النمو فى العديد من الدول، حيث إن هناك تراجعا فى الاقتصاد العالمى، خاصة أن البنك الدولى خفض معدلات النمو الاقتصادى إلى سالب ‏5.2% فى حين توقع صندوق النقد أن يكون النمو بالسالب 3%.

وأضاف محمود محيى الدين عن أن التوقعات كانت تتعلق بأن الاقتصاد العالمى سيرتفع بنسبة 3%، وبالتالى فإن نسبة انخفاض الاقتصاد ستصل إلى نحو 8%، ‏وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إن التراجع بنسبة 4.2 %. وفيما يتعلق فى مصر بلغت نسبة النمو عام 2019 5.6، ومن المتوقع انخفاض النمو 3%.

وبالتالى فإن النمو فى مصر سيكون إيجابيا على الرغم من الأزمة العالمية الكبيرة، لافتا إلى أنه خلال ‏ستة أشهر الأولى من العام المالى كانت جيدة جدا، لكن من شهر فبراير حتى نهاية العام المالى سيكون هناك تأثيرا على مصر.


محمود محيى الدين

الامم المتحدة

البنك الدولى

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