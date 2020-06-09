محكمة الطفل تؤيد السجن 15 سنة للمتهم بقتل شهيد "لقمة العيش" بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أيدت محكمة إستئناف أحداث الطفل بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد أسامة، وسكرتارية محمد حسن، حكم أول درجة بالسجن 15 سنة، على الطفل المتهم بقتل زميله بمدينة الإبراهيمية، بتهمة القتل وشهر حبس بتهمة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

وكانت محكمة الطفل بههيا أول درجة، قد عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة، في 16 فبراير الماضي 2020، وقام دفاع المتهم بالإستئناف علي الحكم.

تعود أحداث القضية رقم 24 لسنة 2019 جنايات الإبراهيمية، ليوم 5 من شهر أكتوبر الماضي، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بوصول" محمد أحمد محمد سليم" 15 سنة مقيم عزبة حفيظ دائرة المركز، لمستشفى الإبراهيمية العام، جثة هامدة أثر إصابته بجرح قطعى بالصدر وطعنة بالقلب، أودت بحياته.

تبين قيام " أحمد م ك " 19 سنة عامل بفرن مقيم عزبة حفيظ، بارتكاب الواقعة، على خلفية حدوث مشادة بينه وبين المجنى عليه منذ يومين أثناء تواجدهما فى فرن عيش، حيث إنهما يعملان سويا بمخبز بالمدينة، وبعدها بيومين تربص المتهم بالمجنى عليه، وقام بطعنه بسلاح أبيض، وتمكن ضباط مباحث مركز الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، وبإشراف العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز من ضبط المتهم.

تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، وأعترف بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة، وقررت نيابة الإبراهيمية، برئاسة معتز زهان، مدير النيابة بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية إحالة لمحكمة الطفل التي أصدرت حكمها المتقدم.



