اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات لأداء اختبارات الثانوية العامة.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:08 م
محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات لأداء اختبارات الثانوية العامة.. صور مدارس كفر الشيخ
كفرالشيخ محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،  استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

 

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 19 ألفا و914 طالبا وطالبة سيؤدون اختبارات الثانوية العامة في 84 لجنة، بالإضافة إلي 30 ألفا و465 طالبا وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 137 لجنة، لافتةً إلى أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالب وطالبة فقط.

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‏ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للاستراحات واللجان بصفة دورية ومستمرة، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً علي صحة الطلاب والمعلمين، وتوفير المطهرات والكمامات والقفازات.

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وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 استراحة، من بينهم 26 استراحة لرؤساء اللجان، وملاحظي، ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، و37 استراحة لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.

‏وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، مشيرةً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.

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وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم عقد بروتوكولات تعاون بين مديرية "التربية والتعليم، و الأمن، والصحة"، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

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وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلي تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة ثانوية عامة أو دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعه جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم.

 

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تخصيص واتس أب للتواصل الفورى بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلي أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.

 

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