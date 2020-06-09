محافظ قنا: كافة السلع الغذائية بمشروعات الأمن متوفرة يومياً

قنا- وائل محمد

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا،بالعاملين فى قطاع مشروعات الأمن الغذائى لحثهم على مواصلة البذل والعطاء والتفانى فى العمل والعمل بروح الفريق لأن العمل الجماعى دائما ما يحقق النجاح.

جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلى سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد رمضان مدير مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة .

وأكد الداودى،فى بيان له،إن مشروعات الأمن الغذائى تهدف فى المقام الأول الى خدمة المواطن القنائى من خلال توفير السلع الغذائية المتنوعة ذات الجوده العالية بسعر منخفض بما يسهم فى الحفاظ على عدم ارتفاع أسعار السلع المماثلة المعروضة فى السوق ولذلك يجب علينا العمل بإجتهاد لتنمية هذه المشروعات وزيادة إنتاجيتها حتى تعود بالنفع على المواطنين من ابناء المحافظة والعاملين بالمشروعات.

وأضاف المحافظ إن هذه المشروعات تمثل ثروة كبيرة وتخدم عدد كبير من محدودى الدخل مطالبا العاملين بضرورة الحفاظ على المعدات الموجودة بالمزارع المختلفة والإهتمام برعاية الثروة الحيوانية والدواجن لضمان استمرار الإنتاج وتنميته.

وأشار الداودى،إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة في التوسع بمشروعات الامن الغذائي وتطوير ما هو قائم لافتا الي انه تم دراسة عدة مقترحات مع الجهاز المركزي للتعمير لرفع كفاءة ثلاثة عنابر بمحطة الدواجن وانشاء مصنع بسترة اللبن وتصنيع منتجات الالبان بالإضافة إلى التوسع في زيادة عدد الصوبات الزراعية.

ويوجد بمشروعات الأمن الغذائى محطة الألبان، ومشروع الصوبات الزراعية ومصنع الألبان ومحطات إنتاج البيض بمزرعة الدواجن والمزرعة السمكية ومزرعة الأغنام، أشاد رئيس الجهاز بما تتمتع بها مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة من إمكانيات تساهم بشكل كبير في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن القنائي.