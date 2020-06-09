محافظ قنا: توريد 176 ألفا و405 أطنان قمح للصوامع والشون

قنا وائل محمد

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأنه تم اليوم توريد 1569 طنا من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح منتصف إبريل الماضي وحتي الآن بلغ 176 ألفا و405 أطنان.

وأكد محافظ قنا، متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأكد الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط .