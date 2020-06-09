اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: توريد 176 ألفا و405 أطنان قمح للصوامع والشون

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:02 م
محافظ قنا: توريد 176 ألفا و405 أطنان قمح للصوامع والشون توريد القمح - ارشيفية
قنا وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأنه تم اليوم توريد 1569 طنا من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح منتصف إبريل الماضي وحتي الآن بلغ 176 ألفا و405 أطنان.

 

وأكد محافظ قنا، متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد  إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

 

وأكد الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط .

 

 

 


قمح

قنا

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة