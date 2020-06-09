اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء: الانتهاء من إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 شهور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:28 م
محافظ شمال سيناء: الانتهاء من إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 شهور جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، أن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد ضرورة استرداد أملاك الدولة ومنع التعدى عليها. وأعلن المحافظ خلال اجتماع اليوم أنه تقرر الانتهاء من إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 شهور، مشيراً إلى اهتمام رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ عليها مع دقة متابعة ذلك، واحالة المخالفين إلى القضاء.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء المدن بسرعة حصر المخالفات وإزالة التعديات والإشغالات فى مختلف أنحاء المحافظة، وكذا الإشغالات على المآخذ بترعة السلام.

وأعلن أنه فوض رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بإصدار قرارات الإزالة فى نطاق كل منهم.. كما أن الوزارات المركزية فوضت المحافظة فى إصدار القرارات الخاصة بالأراضى الواقعة تحت ولايتها مثل وزارتى الزراعة والآثار وغيرهما.

وأضاف اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، أن هناك متابعة جادة من كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والعمل على إقرار القانون وحقوق الدولة وإزالة أية تعديات عليها، مشيرا إلى أن جميع الجهات المنوط بها التنفيذ على أهبة الاستعداد لتنفيذ أى إزالات على أملاك الدولة ومنع التعدى عليها مستقبلا.

ومن جانبه، عرض المستشار صبرى الشوادفى، المستشار القانونى للمحافظة، القوانين الخاصة بأملاك الدولة، وشروط وقواعد التقنين والتصالح وفقا لمعدلات الأسعار المحددة من قبل اللجان المختصة.

وأعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه سبق إرسال التعليمات وتعميمها على رؤساء مجالس المدن، حيث تقضى بحصر تعديات مخالفات البناء والأراضى الزراعية، واستغلال المخالفين للحالة التى تمر بها البلاد فى محاربة فيروس كورونا، والتشديد على الإزالة الفورية لأى مخالفة دون انتظار الدراسات الأمنية، وأن تتم الإزالة فورا حتى سطح الأرض وإحالة المخالفين والمقاولين المنفذين للمخالفة وملاك الأراضى إلى القضاء.

كما تضمنت التعليمات موافاة غرفة عمليات المحافظة يوميا ببيان شامل عن تعديات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وعدد الحالات التى تمت إزالتها لموافاة وزارة التنمية المحلية بها أولا بأول.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وأن المحافظة مستمرة فى تنفيذ التعليمات واستكمال الإزالات حفاظا على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

ومن جانبهم، عرض رؤساء مجالس المدن حصر كل جهة للتعديات على أملاك الدولة وقرارات الإزالة الصادرة بخصوص تلك التعديات، والعمل على تنفيذها وفق جدول زمنى محدد.

وحضر الاجتماع اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور لسكرتير عام المحافظة، المستشار صبرى الشوادفى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديرى الإدارات الهندسية، إلى جانب ممثلى مديريتى الأمن والزراعة وقطاع تأمين شمال سيناء.


شمال سيناء

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