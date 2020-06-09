محافظ دمياط: قرار وقف تراخيص المبانى يطبق على المدن والأحياء فقط

دمياط عبده عبد البارى

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2020 ، وذلك فى إطار حرص المحافظة ، على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، والإلتزام بما تتضمنه القرارات والغاية من إصدارها ، وفى ضوء صدور القرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة بمدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر.

وأوضح قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة .

وأوضح الكتاب بتكليف الإدارات الهندسية ومهندسى الاحياء بالموافقة على الطلبات المقدمة لاستكمال أعمال البناء للمباني الجارى تنفيذها بمدن المحافظة والصادر بشأنها تراخيص بناء بشرط أن تتوافر فيها الاشتراطات البنائية والتخطيطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستكمال تراخيص البناء والترميم والازالة.

وكشف الكتاب أن يقتصر القرار المشار اليه على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ، ولايسرى تطبيقه بالقرى ويتم استمرار استصدار تراخيص البناء بها .

وأكد القرار استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة ، الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات.



