محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى بمجموع 255 درجة

دمياط عبده عبد البارى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى للعام الدراسى 2020/2021 وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمجموع 255 درجة.

وأكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أن عدد الطلبة الناجحين فى الدورين الأول والثانى الحاصلين على الشهادة الإعدادية25539 طالبا وطالبة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إلى أنه من المتوقع قبول 10500 طالب وطالبة بمدارس الثانوى العام وفقاً للنسبة المحددة للقبول بحسب خطة الوزارة.