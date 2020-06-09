محافظ جنوب سيناء: شعير رئيس مدينة نوبيع والشحات رئيسا لمدينة طابا

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، القرار رقم104 بتعيين المحاسب على الشحات عبد المنعم رئيسا لمدينة طابا ، بعد تولية رئاسة مدينة نويبع لمدة عامان ، ونجح خلالها فى إزالة التعديات وتطوير وتجميل المدينة وإدخال العديد من الخدمات .

وحل محله اللواء محمد منصور شعير رئيسا لمدينة نويبع ، طبقا للحركة التى تصدرها وزير التنمية المحلية .

وقد الشحات، قد شغل عدة مناصب فى محافظة جنوب سيناء ، من بينها مساعد رئيس مدينة شرم الشيخ ، ونائب رئيس مدينة طور سيناء العاصمة ثم رئيسا لمدينة نويبع .

وقال على الشحات ، إنه سوف يكون حريصا على ثقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وسوف يعمل على التلاحم مع المواطنين والتواجد بجانب المواطن فى كل مكان، وحل مشاكلهم وتوفير كافة الخدمات لهم .

وعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، صباح اليوم ، لقاءً مع القادة الجدد ، ورحب بهم على أرض محافظة جنوب سيناء ، وتمنى لهم التوفيق فى حياتهم العملية القادمة بالمحافظة .

وقدم تهنئة خاصة للواء نادر عشماوى على ثقة الوزارة به ، كما طالب كافة القيادات الجدد والقدامى ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة القادمة وتنفيذ كافة التوجهات السياسية، وإزالة التعديات ومنع المخالفات والحفاظ على أملاك الدولة وهيبتها، والاهتمام بالنظافة ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا، والتلاحم مع المواطنين من أجل معرفة مطالبهم وحل مشاكلهم ، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات التنموية .