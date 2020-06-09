اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يشكر الرئيس لبناء استاد نادى المصرى وإنشاء المدينة الرياضية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:03 م
محافظ بورسعيد يشكر الرئيس لبناء استاد نادى المصرى وإنشاء المدينة الرياضية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اسمي آيات الشكر والتقدير باسمه وبالنيابة عن أبناء المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قراره بإعادة بناء ستاد النادي المصري في موقعة الحالي طبقًا لأحدث النظم العالمية وبسعة ١٢ ألف متفرج .

وأكد محافظ بورسعيد، فى بيان له، أن قرار الرئيس أسعد جميع أبناء المحافظة بعد أن حقق مطلبهم بإعادة بناء الاستاد في نفس موقعة والذي سيكون أحد القلاع الرياضية الحديثة التي تدعم موقف بورسعيد في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية إلي جانب المدينة الرياضية الموجودة بالمحافظة .

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسى، علي قراره بإنشاء المدينة الرياضية العالمية بمدينة سلام بشرق بورسعيد والتي ستكون أحدث المنشآت الرياضية في مصر لتكون جاهزة لاستضافة كافة الفعاليات العالمية والإقليمية والمحلية كما ستكون علي أحدث مستوي تتوافق مع طبيعة مدينة سلام التي ستكون مدينة قطاع الأعمال الثانية في مصر بعد العاصمة الإدارية.

كان قد بحث  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية والجهات الاستشارية وبحضور النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء البدء فى انهاء إجراءات انشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد الواقعة بشرق بورسعيد.

وقال بيان لمحافظة بورسعيد، إنه تم الاتفاق على أن تقدم هذه المدينة الرياضية جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية ولتصبح جزء من مدينة سلام بورسعيد التى تعد بدورها امتدادًا للنهضة الشاملة التى تشهدها المدينة الباسلة لتلتحم بذلك مع اوحه التطوير الخدمى والعمراني الذى تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة.

كما تضمن الاحتماع الاتفاق على البدء فى إنشاء استاد النادى المصرى الجديد بنفس موقع الاستاد القديم الموجود حاليًا بطاقة استيعابية تسع ١٢ ألف متفرج وسيتم تنفيذه وفقا لاحدث التقنيات الفنية والمعمارية بما يتناسب ويتوافق مع جهود البناء والتنمية الشاملة التى تشهدها بورسعيد فى شتي المجالات.

 


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