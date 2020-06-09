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محافظ بنى سويف يرأس الجلسة الثانية لانعقاد اللجنة الدائمة لاختيار القيادات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:31 م
محافظ بنى سويف يرأس الجلسة الثانية لانعقاد اللجنة الدائمة لاختيار القيادات محافظ بنى سويف يرأس الجلسة الثانية لانعقاد اللجنة الدائمة لاختيار القيادات
بنى سويف أيمن لطفى

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ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انعقاد اللجنة الدائمة فى جلستها الثانية لاختيار القيادات بالمحافظة، والتى يرأسها المحافظ، حيث حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: اللواء هشام شادى السكرتير العام، والمستشار نادى عبد اللطيف المستشار القانونى للمحافظة والأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة من أسائذة جامعة بنى سويف: الدكتور أحمد الشيمي، الدكتور أحمد عبد الوهاب، والدكتور صلاح معوض، وفى حضور مسؤول اللجنة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات الأستاذ أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية.

 

وانعقدت اللجنة فى جلستها الثانية اليوم الثلاثاء لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف القيادية الآتية بدرجة مدير عام وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وهي: مدير عام التعليم العام، مدير عام إدارة بنى سويف التعليمية، ومدير عام إدارة ببا التعليمية، ومدير عام إدارة الواسطى التعليمية.

 

وانعقدت اللجنة أمس الاثنين، اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف القيادية بدرجة مدير عام وهي:مدير عام التعليم العام، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة.


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