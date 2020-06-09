اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:30 م
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ضمن مشروع التطوير الشامل بالمنطقة..

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال التوسعة أمام مساكن الطيارين بطريق كورنيش النيل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:15 م
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال التوسعة أمام مساكن الطيارين بطريق كورنيش النيل محافظ بني سويف يتفقد أعمال التوسعة
بنى سويف - أيمن لطفى

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 تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع تطوير طريق كورنيش النيل، ضمن خطة المحافظة لتطوير الكورنيش ورفع كفاءته واستعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحقيق مزيد من السيولة المرورية ، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام ، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، واللواء محمود ضياء الدين  رئيس المدينة ، وعلى يوسف نائب رئيس المدينة.

وتابع المحافظ أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بطريق الكورنيش أمام مساكن الطيارين ، حيث كان عرض الحارة 6 متر التي سيتم توسعتها باضافة 6 متر أخرى ليصل عرض الحارة 12 متر ، وتتطلب ذلك ازالة السور القديم حول المساكن ، وسيتم انشاء سور آخر يتماشي مع مشروع تطوير الكورنيش

وناقش  المحافظ  مع مدير عام الطرق المهندس نصر فراج الذى استعرض سير الأعمال، موضحا أن هذه المنطقة أمام مساكن الطيارين كانت تمثل عنق الزجاجة  في خطة تطوير المشروع ، نظرا لضيق الطريق في هذه المنطقة ، مما استلزم إزالة السور  القديم الموازي للطريق والارتداد للخلف لإضافة المساحة الكافية لزيادة عرض الطريق ، حيث أن هذه التوسعة سوف تساعد على استمرار السيولة المرورية بالمنطقة، واستكمال أعمال إضفاء الشكل الحضاري بمنطقة الكورنيش طبقا لخطة التطوير الجاري تنفيذها .

وأشار "فراج"إلى أن أعمال التطوير بالكامل شاملة أعمال الكورنيش العلوي والطريق الدائري من الكورنيش القديم حتى المزلقان وتعويضات نزع الملكية ونقل المرافق وتركيب الأعمدة الديكورية ، قد وصلت حتى الآن  إلى 50 مليون جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش بتم تنفيذه على عدة مراحل ،حيث  تم الانتهاء من مرحلتين الأولى والثانية من تطوير الجزء العلوي بمنطقة الكورنيش بداية من الكوبري العلوي على النيل القديم حتى شارع عبد السلام عارف، حيث شمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة انارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة من شارع إسلام حتى مزلقان الشلال، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (علوي وسفلي)، وتحويله لمنطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال التوسعة (1)
 
محافظ بني سويف يتفقد أعمال التوسعة (2)
 
محافظ بني سويف يتفقد أعمال التوسعة (3)
 

 


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