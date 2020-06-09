محافظ المنوفية يزور مصابى كورونا ويؤكد: تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، مستشفي منوف العام للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى والدكتور عبد المنعم عبد الناصف مدير مستشفي منوف العام ووكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة منوف.

وتفقد المحافظ بعض أقسام المستشفي والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، واستمع من مدير المستشفي لشرح مختصر عن خط سير المسار الآمن لاستقبال الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بغرف الفرز، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 130 سرير للعزل بالمستشفي موزعين بالمبنى التذكارى والمبنى الفندقى، مؤكداً عدم وجود نقص بالأطقم الطبية.

كما تفقد المحافظ المبني الفندقي بالمستشفي والذى يضم 22 سرير للعزل، كما أكد مدير المستشفي بأنه يتم المرور بشكل دوري علي جميع الحالات للتأكد من استقرار الحالة الصحية لهم ويتم إعطائهم العلاج طبقاً لبرتوكول وزارة الصحة ، وأشار بأنه تم عمل عزل منزلي لعدد 50 حالة على مدار يومين ويتم متابعتهم من خلال الفريق الطبي المعد لذلك كما يتم التواصل تليفونياً للتأكد من إستقرار حالتهم الصحية والنفسية وكذا التأكد من صرف العلاج اللازم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية.

وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة توفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية، كما أشاد بجهود الأطقم الطبية والدور البطولى فى التعامل مع الأزمة، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم .

فى إطار حرص محافظ المنوفية على زيارة المصابين بفيروس كورونا لتقديم الدعم لهم والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وخلال حديثة مع عمال النظافة بالمستشفى أكد توفير ما يزيد عن 2000 ماسك وكمامة لعمال النظافة حرصا على صحتهم وسلامتهم.