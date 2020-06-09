اليوم السابع
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محافظ القليوبية يكشف استعدادات تشغيل مستشفى كفر شكر المركزى (صور)

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:31 ص
محافظ القليوبية يكشف استعدادات تشغيل مستشفى كفر شكر المركزى (صور) محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، الاستعدادات النهائية التي تتم  بمستشفى كفر شكر المركزي لتشغيلها تجريبيا، وذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، وهشام رفعت رئيس مجلس مدينة كفر شكر، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، حيث تم توريد أجهزة تعقيم ومعدات لغرف العمليات والمعامل وجاري استكمال باقي التجهيزات.

وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة نقل الفرش المتواجد فى غرفة الاستقبال القديمة بالمستشفى إلى الوحدة الصحية بأسنيت، تمهيدا لتشغليها حتى يمكن إصلاح وصيانة الصرف الصحى الخاص بغرفة الاستقبال القديمة بالمستشفى.

وفى هذا الإطار أكد المحافظ، على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، حيث يتم حاليا الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء وجاري أعمال الفرش الطبي، وتجهيز 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما سيتم البدء في تركيب جهاز الأشعة المقطعية غدا، وتجهيز معمل كيمياء التحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز الطاقم الطبي بالتنسيق مع الوزارة لتدريب الأطباء على بروتوكول علاج فيروس كورونا خلال هذه الفترة التي يتم تجهيز المستشفى بها، ليكون الطاقم الطبي على استعداد للعمل فور الانتهاء من المستشفى خلال 10 أيام، حيث تم التنسيق مع الوزارة لعمل دورات تدريبية للطاقم الطبي بالكامل بمستشفى كفر شكر المركزي.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، كما تم تكليف وكيل وزارة الصحة بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواء للطاقم الطبي  أو المرضى.

 

جولة المحافظ بالمستشفى

جولة المحافظ بالمستشفى

 

خلال جولة المحافظ
خلال جولة المحافظ

 

متابعة تسليم الأجهزة الطبية للمستشفى
متابعة تسليم الأجهزة الطبية للمستشفى

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مستشفى كفر شكر المركزي

فيروس كورونا

تشغيل مستشفى كفر شكر المركزي

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