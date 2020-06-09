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محافظ القليوبية: ضبط 6359 مخالفة منذ تطبيق قرار ارتداء الكمامات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:22 م
محافظ القليوبية: ضبط 6359 مخالفة منذ تطبيق قرار ارتداء الكمامات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن ضبط 6359 مخالفة منذ بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات، وقد تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم، مشيرا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للجهود التى تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.


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محافظ القليوبية

رتداء الكمامات

عقوبة منع ارتداء الكمامت

فيروس كورونا

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