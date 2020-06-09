محافظ الشرقية يتفقد إذواج طريق منيا القمح بتكلفة 20 مليون جنيه (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،أعمال رصف وإزدواج الطريق الدائري بمنيا القمح بطول 2.5 كم ذهاباً وإياباً وبتكلفة 20 مليون جنيه ، ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق،ومنيا القمح وبنها، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وتوفيراً للوقت والجهد علي المسافرين من وإلي المحافظة ، في إطار جولته بمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الخدمية.

وشدد المحافظ،فى بيان له،على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لدخولة الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مع مراعاة الإلتزام بالمواصفات القياسية للمشروع والدقة في التنفيذ.

كما إطمأن علي إلتزام العاملين بالموقع بإرتداء الكمامة الواقية والقفازات أثناء العمل وتطبيق الشركة المنفذة لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لتوفير أقصي درجات الحماية للعاملين لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

وسيرا علي الأقدام ، قام محافظ الشرقية بتفقد شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك متابعة أعمال التجميل والرصف الجارية بشوارع المدينة، والبحث عن محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وتيسير الحركة المرورية..

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق محمود محمد المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح.