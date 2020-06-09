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محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:11 م
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام، للعام الدراسى القادم، بعد اعتماده نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71 %.
 
وأعلنت محافظة الجيزة تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام الرسمى ليكون الحد الأدنى للقبول 240 درجة، وفى مدارس الثانوى العام خاص عربى 140 درجة، وتنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بفصول الخدمات 140 درجة.
 
كان محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الشهادة بنسبة نجاح 99.71 %، حيث بلغ إجمالى المتقدمين 149152 كما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 601 طالب وطالب بينهما 425 بنات و 176 بنين.
 
وتصدرت إدارات أطفيح والشيخ زايد والصف والعمرانية والعياط والواحات وكرداسة أعلى نسب النجاح وبلغت نسبة النجاح بهم 100%.
  
كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.
 
واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.
 
من جانبه أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات فى 21 يونيو القادم مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%، واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.

تنسيق الثانوي العام

تنسيق الثانوي

تنسيق المدارس الثانوية

تنسيق القبول 2020

تنسيق الثانوية 2020

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