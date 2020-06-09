اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الأهرام.. ويؤكد: إزالة 124 عقار من "ترسا"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:53 م
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الأهرام.. ويؤكد: إزالة 124 عقار من "ترسا" محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ محافظة الجيزة خطه تطوير ورفع كفاءة الشوارع الطولية والعرضية البديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق، حيث تفقد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة شارعي ترسا والمحولات للوقوف على أعمال التطوير والإزالات الجاري تنفيذها بالشارعين باعتبارهما ضمن الشوارع الحيوية التي سوف تستقبل كثافات مرورية خلال اعمال المترو .
 
 
وأكد محافظ الجيزة أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من اعمال توسعه شارع ترسا وإزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها بعد حصول أصحابها علي التعويضات المادية أو الشقق السكنية البديلة حسب ما اسفرت عنه رغباتهم وذلك بطول 105 كم لإجراء اعمال التوسعة للشارع ليصل عرضه إلي 40 متر ليكون أحد المحاور المرورية البديلة لشارع الأهرام والتي سوف تشمل إزالة عدد 124 عقار بالإضافة إلي 37 عقار جاري إعداد مدارسة موقفهم وحتي يكون التوسعة متكاملة حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي من تطوير الشارع بدءا من شارع المريوطية وحتي تقاطع المحولات بطول 2 كم .
 
 
وأشار راشد إلى ضرورة الانتهاء من الدراسات الهندسية لتوسعة كوبري ترسا لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الانتهاء من توسعة الشارع وحتي يمكن البدء في التنفيذ فورا للانتهاء من تطوير الشارع بشكل متكامل .
 
وخلال الجولة حرص المحافظ على استطلاع رأي المواطنين في أعمال التطوير الجاري تنفيذها والتأكد ميدانيا من صرف التعويضات لقاطني تلك العقارات بالكامل واستجابة المواطنين مشيدا بتعاون المواطنين وتفهمهم للأهمية القصوى في تنفيذ اعمال التطوير، لافتا إلى انه تم إزالة حوالي 70 عقار حتي الان ، موجها بسرعة الانتهاء من إزالة العقارات المتبقية وكافة التعديات الموجودة بالشارع والاستعانة بمعدات إضافية للانتهاء من أعمال الإزالة في أسرع وقت ممكن للبدء في أعمال التطوير .
 
 
كما أكد المحافظ علي ضرورة المعاينة الميدانية من قبل التخطيط العمراني لمراجعة خطوط التنظيم بطول الشارع والتأكيد علي أن يصبح مستوي عرض الشارع بالكامل ليصل إلي 40 م كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات لربطه مع شارع الأهرام لمتابعة الموقف النهائي للمرافق قبل البدء في أعمال التطوير للتأكد من مدي صلاحيتها لعدم حدوث أي معوقات بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالشارع .
 
 
ووجه المحافظ بضرورة الاستعانة باستشاريين فى مجال الطرق والتنسيق مع شركات المرافق وإعداد تقرير بالموقف النهائي من صلاحية المرافق الموجودة بالمنطقة الجاري تطوير من عدمه، مشيرا إلى أنه سيتم توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول 500 م ليصل عرض الشارع الي 40 بدلا من وضعه الحالي بعرض 13م ويستخدم في الاتجاهين مما يشكل تكدس مروري بالمنطقة وأعمال التوسعة ستساهم في تحقيق أحداث طفرة مرورية للمنطقة وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام .
 
وشدد راشد علي ضرورة البدء في الأماكن التي تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بها مع مراعاة الشكل الجمالي أثناء التنفيذ وأن تتم الأعمال باعلي المواصفات القياسية وطبقاً للمعايير الهندسية والفنية .
 
وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي العمرانية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض العقارات المتعدية علي خط التنظيم بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية والتي تم صرف تعويضات لأصحابها ولم يتم أخلاءها حتي الأن مع انذراهم بالأخلاء خلال مهلة 15 يوم علي الأكثر وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأخلاءها بمعرفة الجهة الإدارية.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجاء رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير الطرق و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل و طه عبد الصادق رئيس حي الطالبية و محمد نور الدين رئيس حى العمرانية .
 
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (1)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (2)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (3)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (4)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (5)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (6)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (7)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (8)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (9)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم (10)
محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم 

 


الجيزة

شارع ترسا

شارع المحولات

شارع الاهرام

اخبار مصر

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