محافظ الإسكندرية: التصدى للمقاولين المخالفين والدولة تسترد حقوقها بالقانون

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم التصدى لمافيا العقارات والمقاولين المخالفين، قائلا: كله بالقانون والدولة سوف تسترد حقوقها من المقاولين الهاربين بالقانون.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمرفق ترام الإسكندرية، بمنطقة محطة الرمل، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية، والوقائية بالهيئة العامة لنقل الركاب لضمان سلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ الإسكندرية، قد أجرى جولة تفقدية بعدد من الأحياء لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالشوارع والأماكن العامة والكورنيش ووسائل النقل العام، لرصد مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على المواطنين راكبى وسائل النقل العام والمتواجدين بالأماكن العامة بضرورة التزامهم بارتداء الكمامات وذلك حرصا على سلامتهم قائلا:"أنا مسئول أمام الله عنكم وعن سلامتكم ولن أسمح بأى تقصير فى ذلك وسأذهب بنفسى إلى كافة الأماكن بالإسكندرية من شرقها لغربها للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوافر الكمامات بسعر مناسب للمواطن البسيط".

وقامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بتطبيق الغرامة الفورية لمن يمتنع عن ارتداء الكمامات من المواطنين، لافتا إلى أن الغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيةوطالب المواطنين بالتكاتف مع الدولة لنشر الوعى المجتمعى والتعريف بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقد حذرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، المواطنين من عدم ارتداء الكمامة، وشددت على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن ارتداء الكمامة فى جميع وسائل المواصلات بالهيئة.