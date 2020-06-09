اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال تفقده مرفق الترام..

محافظ الإسكندرية: التصدى للمقاولين المخالفين والدولة تسترد حقوقها بالقانون

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:36 م
محافظ الإسكندرية: التصدى للمقاولين المخالفين والدولة تسترد حقوقها بالقانون محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم التصدى لمافيا العقارات والمقاولين المخالفين، قائلا: كله بالقانون والدولة سوف تسترد حقوقها من المقاولين الهاربين بالقانون.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمرفق ترام الإسكندرية، بمنطقة محطة الرمل، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية، والوقائية بالهيئة العامة لنقل الركاب لضمان سلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ الإسكندرية، قد أجرى جولة تفقدية بعدد من الأحياء لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالشوارع والأماكن العامة والكورنيش ووسائل النقل العام، لرصد مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على المواطنين راكبى وسائل النقل العام والمتواجدين بالأماكن العامة بضرورة التزامهم بارتداء الكمامات وذلك حرصا على سلامتهم قائلا:"أنا مسئول أمام الله عنكم وعن سلامتكم ولن أسمح بأى تقصير فى ذلك وسأذهب بنفسى إلى كافة الأماكن بالإسكندرية من شرقها لغربها للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوافر الكمامات بسعر مناسب للمواطن البسيط".

وقامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بتطبيق الغرامة الفورية لمن يمتنع عن ارتداء الكمامات من المواطنين، لافتا إلى أن الغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيةوطالب المواطنين بالتكاتف مع الدولة لنشر الوعى المجتمعى والتعريف بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقد حذرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، المواطنين من عدم ارتداء الكمامة، وشددت على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن ارتداء الكمامة فى جميع وسائل المواصلات بالهيئة.


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

كورونا

ترام الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة