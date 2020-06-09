اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: وصول 14 ألف كمامة ضمن الدفعات المتتالية لبيعها للمواطنين بسعر رمزى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:19 م
محافظ أسوان: وصول 14 ألف كمامة ضمن الدفعات المتتالية لبيعها للمواطنين بسعر رمزى المحافظ يتفقد الكمامات الجديدة
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كميات الكمامات التى تم وصولها اليوم بإجمالى 14 ألف كمامة ضمن الدفعات المتتالية التى تقوم المحافظة بشراؤها من الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة والتى تمتاز بجودتها ليتم بيعها للمواطنين بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح للوفاء بإحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل ، مكلفاً السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة بسعر 2.50 جنيه للكمامة الواحدة لضمان وصولها لأكبر شريحة من المواطنين داخل مختلف القرى والمدن والمراكز.

كما تفقد اللواء أشرف عطية كراتين المواد الغذائية المهداه من إحدى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف بإجمالى ألف كرتونة والتى سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر إحتياجاً للمساهمة فى توفير السلع المختلفة التى تحتوى عليها كل كرتونة لهذه الفئات بالشكل المطلوب ، مقدماً شكره لهذه المبادرة من الشركة والتى تأتى ضمن ثمار التعاون المشترك بين المحافظة والمشروع الصينى الذى يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل أسوان والعديد من محافظات الجمهورية .

DSC_1391
المحافظ يتفقد الكمامات الجديدة

 

DSC_1420
المحافظ يتفقد الكمامات الجديدة

 

DSC_1422
المحافظ يتفقد الكمامات الجديدة

 

 

 

 


اسوان

محافظ اسوان

اخبار مصر

اخبار اسوان

الكمامات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة