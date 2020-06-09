محافظ أسوان: وصول 14 ألف كمامة ضمن الدفعات المتتالية لبيعها للمواطنين بسعر رمزى

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كميات الكمامات التى تم وصولها اليوم بإجمالى 14 ألف كمامة ضمن الدفعات المتتالية التى تقوم المحافظة بشراؤها من الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة والتى تمتاز بجودتها ليتم بيعها للمواطنين بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح للوفاء بإحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل ، مكلفاً السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة بسعر 2.50 جنيه للكمامة الواحدة لضمان وصولها لأكبر شريحة من المواطنين داخل مختلف القرى والمدن والمراكز.

كما تفقد اللواء أشرف عطية كراتين المواد الغذائية المهداه من إحدى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف بإجمالى ألف كرتونة والتى سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر إحتياجاً للمساهمة فى توفير السلع المختلفة التى تحتوى عليها كل كرتونة لهذه الفئات بالشكل المطلوب ، مقدماً شكره لهذه المبادرة من الشركة والتى تأتى ضمن ثمار التعاون المشترك بين المحافظة والمشروع الصينى الذى يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل أسوان والعديد من محافظات الجمهورية .



المحافظ يتفقد الكمامات الجديدة

المحافظ يتفقد الكمامات الجديدة