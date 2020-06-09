اليوم السابع
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محافظة الجيزة تطور 13 منطقة غير مخططة وترصف شوارعها بالإنترلوك.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 ص
محافظة الجيزة تطور 13 منطقة غير مخططة وترصف شوارعها بالإنترلوك.. صور تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت أجهزة محافظة الجيزة أعمال تطوير لـ 13 منطقة غير مخططة بالمحافظة، حيث نفذت أجهزة حي شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر رئيس الحي أعمال استكمال تطوير شارع عبد الرحيم القناوي ومتفرعاته .
 
كما تم تركيب انترلوك بشارع محمد تيسير المتفرع من شارع محسن هاشم من شارع العروبة بحي الطالبية، ضمن خطط تطوير المناطق الغير مخططه، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار أعمال التطوير والتجميل للارتقاء بالمظهر الحضارى اللائق بمدينة الحوامدية، تتواصل جهود مدينة الحوامدية أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع جمال عبد الناصر حيث تم رصف طبقه الرابطة في الاتجاه الأيمن أسفل الكوبرى.
 
وفى سياق منفصل، تواصل فرق ووحدات مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، بذل المزيد من الجهود للقضاء على فيروس كورونا من خلال حملات متنوعة استهدفت المنشآت الحكومية والجماهيرية والمصالح الخدمية والأسواق و القرى والشوارع ومناطق الإصابة.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت منازل الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها الإصابة بفيروس كورونا الوبائى بجانب أعمال المكافحة والتطهير والتعقيم للمؤسسات ومقار البنوك وماكينات الصراف الألى وأماكن التجمعات ، حيث تقوم فرق المكافحة بعمليات تطهير واسعة بأحياء و وقرى ومدن محافظة الجيزة  تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والبيئة المحيطة به  .
 
وأشار راشد إلى أن أعمال التطهير بالمحافظة تتم بصفة دورية حيث يتم تنسيق المجهودات وتضافر الجهود للوصول لكافة انحاء المحافظة حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم من خلال مديريتى الصحة والطب البيطرى أو من خلال فرق الاحياء والمراكز والمدن مشيراً أن المحافظة تمكنت خلال الشهر الماضى من تطهير وتعقيم 30 ألف شارع منزل ومحل ومقار للبنوك وماكينات الصراف الالى ومناطق تجمعات .
تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة (3)
تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة 

تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة (4)
تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة 

تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة (5)
تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة 

تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة (1)
تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة 

تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة (2)
تطوير شوارع المناطق غير المخططة بالجيزة 

 


رصف الطرق

كورونا

الجيزة

تطوير المناطق

اخبار مصر

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