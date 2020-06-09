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مجلس كفر شكر يغلق أبوابه.. ورئيس المدينة: نسعي لتفعيل الشباك الواحد (صور)

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:44 م
مجلس كفر شكر يغلق أبوابه.. ورئيس المدينة: نسعي لتفعيل الشباك الواحد (صور) ديوان مجلس مدينة كفر شكر
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية بقيادة اللواء هشام رفعت رئيس المدينة، غلق الأبواب الرئيسية لديوان مجلس المدينة، ومنع دخول أي مواطن لداخل المجلس، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لمواطني مركز ومدينة كفر شكر، مطالبين بالتعرف على أسباب منع دخول المواطنين لإنهاء المصالح الخاصة بهم من المجلس.

ومن ناحيته أكد اللواء هشام رفعت ررئيس مدينة كفر شكر بالقليوبية، إن غلق أبواب مجلس المدينة جاء تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفعيل منظومة الشباك الواحد لجمهور المواطنين، موضحا أنه تم البدء في تفعيل تلك المنظومة من خلال تخصيص موظفين بالمجلس لتلقى الطلبات من المواطنين ومنحهم أرقاما لها.

وأضاف "رفعت" في تصريحات صحفية، أنه تم التنبيه على جميع موظفي مجلس المدينة بمنع دخول المواطنين وتفعيل المنظومة لتلقى الشكاوى والطلبات، والتأكيد على سرعة الرد على الشكاوى والبت فيها، إلى جانب العمل على إنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين من الموظفين المختصين بأكبر سرعة ممكنة.

وأشار "رفعت" إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على المواطنين المتردجين على مجلس المدينة يوميا.

 

ابواب مجلس مدينة كفر شكر بعد غلقها

ابواب مجلس مدينة كفر شكر بعد غلقها

 

أبواب مجلس مدينة كفر شكر مغلقة
أبواب مجلس مدينة كفر شكر مغلقة

 

غلق ابواب مجلس مدينة كفر شكر
غلق ابواب مجلس مدينة كفر شكر

 

مجلس مدينة كفر شكر
مجلس مدينة كفر شكر

 


اخبار القليوبية

مجلس مدينة كفر شكر

كفر شكر

كورونا

فيروس كورونا

غلق مجلس مدينة كفر شكر

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