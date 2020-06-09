اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء السودانى يستمع لإفادة من وزير الرى حول آخر تطورات ملف سد النهضة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:24 م
مجلس الوزراء السودانى يستمع لإفادة من وزير الرى حول آخر تطورات ملف سد النهضة سد النهضة
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمع مجلس الوزراء السودانى في اجتماعه برئاسة د.عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، إلى إفادة من وزير الري والموارد المائية، حول آخر تطورات ملف سد النهضة، والذي شرح بالتفصيل المجهودات التي قام بها السودان عبر رئيس مجلس الوزراء، في التواصل مع دولتي مصر واثيوبيا لإقناعهم بضرورة العودة للمفاوضات . وفقا لصحيفة المجهر السياسى السودانية.

 

وأوضح فيصل ممحمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية في تصريحات صحفية ، أن موقف السودان ظل ثابتا وهو ضرورة العودة لطاولة التفاوض، مبينا أن رئيس الوزراء كان قد عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيس الوزراء المصري ووفده المفاوض ومع رئيس الوزراء الأثيوبي ووفده المفاوض وتم التوصل إلى ضرورة العودة للمفاوضات.

 

وقال فيصل أن إجتماعا لوزراء الري في الدول الثلاث سيعقد اليوم الثلاثاء ، للتمهيد للعودة للمفاوضات من حيث توقفت في فبراير الماضي مؤكدا أن السودان يشدد على أن لا تبدأ عمليات ملء الخزان من غير التوافق بين الدول الثلاث، مؤكدا أن السودان ليس وسيطا وإنما طرف من الأطراف الثلاثة وبالتالي هو يتأثر بعملية ملء الخزان خاصة وأن سد الروصيرص على مقربة من سد النهضة حيث سيتأثر بعمليات ملء الخزان .

 

وأوضح وزير الثقافة والاعلام السودانى ، أن المفاوضات السابقة نجحت في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث بنسبة 90% وتبقت 10% متعلقة بالتفاصيل الفنية لذلك من الممكن التوافق على ما تبقى من نقاط حتى يبدأ العمل في سد النهضة بتعاون وتوافق بين الدول الثلاث لتحقيق المنفعة المشتركة.

 

 


السودان

سد النهضة

مصر

الحكومة السودانية

مجلس الوزراء السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة